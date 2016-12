Los Centros Especiales de Empleo recibirán sus ayudas este enero

La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Andalucía (ACECA), ha mantenido esta semana una reunión de urgencia con el secretario general de Empleo de la Junta, Julio Samuel Coca Blanes, para obtener una explicación ante el retraso evidente de la regulación de las ayudas de 2016 a la contratación de personas con discapacidad en este sector social empresarial. La respuesta no ha podido ser más elocuente: existe una demora, pero las condiciones prometidas no serán alteradas ni un ápice. Coca Blanes ha asegurado a la directiva de ACECA, encabezada por su presidenta María del Mar Martín Pastor, que a lo largo de este mes de enero la Junta de Andalucía va a publicar la Orden que regule con carácter retroactivo las ayudas a las que pueden optar los más de 400 centros especiales de empleo andaluces. Estas ayudas se podrán solicitar en concepto de creación de puestos de trabajo estables, desde el pasado mes de enero de 2016; así como solicitar las ayudas al mantenimiento del empleo desde diciembre del pasado año 2015 hasta diciembre de 2016. Se podrá solicitar igualmente el resto de ayudas que recogerá la citada nueva Orden. El secretario general de Empleo ha prometido también que una vez publicada la orden, saldrá publicada unos días después la convocatoria para solicitar todas las anteriores ayudas y los plazos para presentar las solicitudes. Esta promesa ha satisfecho y tranquilizado a la directiva de ACECA que, aún viendo que durante el año 2016 sus centros especiales de empleo han tenido que hacer frente a cargas fiscales y financieras sin recibir el apoyo de la Junta, al menos saben que el futuro no será incierto. El secretario general ha explicado que todos los trámites han seguido su curso normal, y que el retraso ha sido motivado para poder dar respuesta satisfactoria a los centros especiales de empleo de Sevilla con deudas pendientes de cobrar desde el año 2010.