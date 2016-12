Ciudadanos muestra su malestar por no aprobarse la Empresa Turística Municipal

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha llevado a Pleno su propuesta sobre la creación de la Empresa Turística Municipal, que finalmente no ha contado con el respaldo político que se esperaba, dado que éste era uno de los puntos de trabajo pactados en el 'Acuerdo de Investidura'.

Ciudadanos ha defendido su propuesta en la sesión plenaria, ya que se presenta como un proyecto muy beneficioso para el municipio, que cuenta con una gran cantidad de recursos turísticos y un gran potencial en el sector, lo que supondría la creación de cientos de puestos de trabajo asociados a la iniciativa, y no entienden la postura de la actual corporación.

El portavoz, Indalecio Modesto Alonso ha manifestado que comprende "la mala situación económica heredada por la gestión anterior pero no entiendo la falta de valentía de la nueva corporación, aunque acato el informe desfavorable del secretario municipal por estar inmersos en un plan de ajuste".

Modesto ha dejado claro que la moción "no exigía una dotación económica, simplemente estamos debatiendo que se inicien esos trámites". Asimismo, ha declarado entender las alegaciones pero no ha percibido, según sus palabras, "voluntad políticas por ninguna parte, ya que nosotros consideramos que esta situación no será para siempre, y proponemos comenzar a trabajar para iniciar los trámites y el procedimiento". Ha añadido además que "si realmente apostáramos por nuestro turismo, este organismo podría comenzar a buscar dinero no a gastar".

En otro punto, el Pleno ha decidido la subida del agua "pactada por PP-PSOE", resultante del acuerdo en Diputación. Desde Ciudadanos "nos oponemos rotundamente a apoyar cualquier tipo de subida del agua, los vecinos de nuestro municipio finalmente pagarán de una forma u otra la mala gestión de la empresa pública Galasa, lo que se podría evitar con un plan de reajuste y mejora en esa gestión". Han pedido que se acoten las fechas y se sepa cuándo volverá a bajar el recibo una vez que la empresa vuelva a contar con estabilidad económica, según ha declarado el edil de Ciudadanos.