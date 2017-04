Ciudadanos tilda de "chapuzas" las obras "sin control" en Cuevas de Los Medina

Tras décadas de nula inversión en la barriada de Cueva de los Medinas y después de que C's lleve días reclamando al equipo de gobierno demandas de los vecinos por "la chapuza" de obras que se están llevando a cabo, los concejales de Ciudadanos se han trasladado al barrio para contemplarlo de primera mano. El viceportavoz municipal de C's, Rafael Burgos, ha lamentado "el nulo interés" del equipo de gobierno en las obras que se están llevando a cabo en distintos barrios de la capital, "después de recibir quejas de decenas de vecinos".

En Cuevas de los Medinas el resultado es, aseguran, "un desastre". "No solamente se están concluyendo mal las obras, sino que no existe planificación alguna de las mismas", ha afirmado el edil de la formación naranja, tras comprobar que "hay una farola en mitad del asfalto por donde pasan vehículos y autocares y una arqueta sellada con hormigón que no tiene función alguna". Además, Burgos ha solicitado que "en la curva de la calle principal se amplíe".