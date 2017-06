'Claves para educar a los hijos en el optimismo', hoy en la Villaespesa

Cómo conseguir que los hijos afronten el futuro y que además lo hagan con optimismo. Esta tarde el doctor Luis Gutiérrez Rojas, médico especialista en psiquiatría, ofrece en el salón de actos de la Biblioteca Villaespesa, una conferencia que no pasará inadvertida para los asistentes. Tal y como ha señalado el doctor Gutiérrez, "estamos ya viendo adolescentes que por cualquier cosa se sienten frustrados; que no tienen tolerancia y lo quieren todo ya; que no saben qué quieren realmente para su futuro". Problemas que tal y como ha apuntado el especialista vienen motivados principalmente porque en la sociedad actual "la tendencia es que los niños lo tengan todo, no les cueste trabajo ganar nada y los padres evitemos la frustración en los pequeños". Sentar las bases en los más pequeños y además en clave de humor es la esencia de la charla que ofrecerá el especialista en psiquiatría en la jornada de hoy. Que los niños se ganen las cosas, saber decir que no, lograr motivarlos, que aprendan a conocerse a si mismos... que los padres reflexionen sobre aspectos que pueden mejorar para lograr educar lo mejor posible a sus hijos, y todo esto con el optimismo como clave esencial. Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra. Médico Especialista en Psiquiatría en el Complejo Hospitalario de Jaén. Doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada. Grado de Doctor cum laude. Premio Extraordinario del Doctorado (Granada, 2011). Ejerce actualmente como profesional clínico especialista en Psiquiatría en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Toda la información referente a él se puede consultar en la página web http://www.luisgutierrezrojas.es. El acto está organizado por All Kids Almería con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.