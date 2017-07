Colillas que acaban con los pulmones de la provincia

Conduce por una carretera secundaria y lleva el tan satisfactorio cigarrillo en sus labios. Llega a una curva y disimuladamente para evitar la correspondiente multa, tira la colilla a un lado de la vía. Por desgracia, los restos casi consumidos del tabaco originarán un incendio que obligará a desplegar todos los medios posibles para extinguirlo antes de que provoque un daño irreversible.

Es un relato ficticio pero que podría encajar en la descripción de alguno de los casos investigados por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), cuyo coordinador, Francisco Sánchez, alerta sobre el aumento de este tipo de casos. "Cada vez tenemos más incendios por colillas, por un lado por la negligencia de aquellos que las tiran, y por otro la imprudencia de las empresas de mantenimiento, que con los herbicidas secan la hierba y la dejan desbrozada, lo que favorece que prenda el fuego", dice Sánchez.

Este año ya son cuatro casos los registrados y el año pasado fueron siete en el mismo periodo. Claro que no se puede olvidar que el de Cala Rajá, que ha calcinado 30,4 hectáreas de matorral y chopito, 25 de ellas en espacio protegido del parque natural Cabo de Gata-Níjar, una de las mayores desgracias provocadas por el fuego en 2017 en la provincia, sin tener en cuenta el último fuego declarado entre el Pozo de los Frailes y San José, sobre el que aún no hay datos definitivos en cuanto a su extensión o causas -aunque la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, afirma que pueden ser 70 hectáreas y haber sido provocado por un cable eléctrico-.

"Es algo que está aumentando, nos preocupa mucho porque se limpian las cunetas pero se deja la materia muerta, no es lo mismo que si cayese sobre vegetación viva, al secarla y estar más fina de lo normal, cortada y con una capa que se deja año tras año, se crea una cama fácil de prender", asegura Sánchez, quien apunta que la BIIF ha redactado un informe para que se adopten medidas al respecto. Y es que es en esta estadística habría que añadir todos los incendios en carreteras y autovías en tramos no forestales, que no se incluyen en los datos de la BIIF y que podrían tener su origen en una colilla.

Con todo, este año ha mejorado en cuanto al número de incendios, aunque los de Cala Rajá y el Pozo de los Frailes hayan supuesto un punto de inflexión. En lo que va de año la BIIF ha investigado 32 incendios (3) y conatos (29), sin contar el del Pozo de los Frailes, mientras que en el mismo periodo de 2016 actuaron en 60, 99 a lo largo de todo el año. A Sánchez le sorprende de forma positiva la "concienciación" que se ha producido para evitar las quemas agrícolas , "que el año pasado fueron en su mayoría la causa y este año tenemos sólo dos, ha destacado la prudencia de los agricultores".

Respecto a los incendios, cabe aclarar que tienen esta consideración aquellos fuegos que hayan afectado a más de una hectárea. Es el caso del registrado el pasado mes de mayo en el Paraje "Los Miguelones" de Lucainena de las Torres, que ha culminado con la detención por parte de la Guardia Civil de tres personas que presuntamente originaron el incendio con un ahumador de colmenas.

Por supuesto, es el caso del reciente incendio de Cala Rajá y sus 30,4 hectáreas calcinadas, el del paraje Caballón de Níjar y previsiblemente lo será en el del Pozo de los Frailes. El resto han sido sólo conatos.

En cuanto a las causas de estos 32 fuegos investigados, 20 se han debido a negligencias.En concreto, dos han sido quemas agrícolas de restos de poda; dos por quemas de bordes y lindes; tres por quemas de bordes de acequias; dos por quemas de restos de invernaderos; uno por trabajos forestales; cuatro por fumadores; uno por quema de basuras; uno por negligencias sin especificar; dos por actividades apícolas; uno por quema de restos de poda de urbanizaciones; dos por limpieza de ramblas, y dos por juegos de niños.

Sobre estos dos últimos casos, uno se produjo en Fondón en un pajar cuando los infantes intentaban sacar unos gatos pero el segundo es también bien conocido, pues se trata del espectacular incendio del polígono San Rafael de Huércal de Almería que afectó el pasado 7 de junio a dos naves industriales, aunque inicialmente fueron desalojadas hasta tres. La Guardia Civil identificó un día después a dos niños menores de 13 años pero la justicia no podrá hacer nada contra ellos pues son inimputables penalmente, por lo que no han podido ser detenidos o investigados por estos hechos.

También se han registrado dos conatos accidentales relacionados con líneas eléctricas y se han contabilizado un total de siete incendios provocados, cuatro de ellos por campesinos que querían eliminar matorral, otro para ahuyentar animales como jabalíes, etc.; otro en el que se sabe que ha sido provocado pero no se tiene clara la actividad humana que había detrás, y uno más en Vélez-Blanco de escaso tamaño que podría haber originado un pastor que quemó una mata para calentarse.

Aunque los datos sean positivos en comparación con años previos y cada anualidad disminuyen, Sánchez reclama precaución porque "este año llovió en otoño y salió mucha hierba pero después no continuaron las precipitaciones y se secó rápido, así que podría pasar como en Huelva, que los incendios corran porque tienen combustible a su paso". "Este año podría aumentar la superficie afectada si no se actúa rápido", apunta.

Asimismo, recuerda que la BIIF investiga todos los incendios que se producen para conocer su origen y que además se produce una investigación policial. Hasta ahora, 31 incendios se encuentran bajo el punto de mira de la Guardia Civil y el restante -el de Cala Rajá- en el de la Unidad Adscrita de la Policía a la Junta de Andalucía. Investigaciones que por el momento han desembocado en la apertura de diligencias en bastantes casos, por ejemplo en el de Lucainena de las Torres de los ahumadores, otro vinculado a fumadores en Laujar del Andarax, el de u hombre reincidente en Felix... Diligencias que no se quedan ahí, pues los informes que la BIIF redacta son requeridos cada vez más por la autoridad judicial junto al testimonio de sus miembros en procesos judiciales que no suelen cerrarse de forma positiva para el acusado. Por ello, especialmente ahora en verano, lo mejor es extremar todas las precauciones, no sólo para proteger el medio ambiente, sino también porque el que la hace, la paga. Y debidamente, además.