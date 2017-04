Compromiso de Costas para iniciar la prolongación del paseo marítimo

La cautela con la que la delegación almeriense regresó este miércoles de Madrid la rompió ayer el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, para anunciar que los aludidos "avances" con la Dirección General de Costas se verán reflejados a lo largo del último trimestre del año, cuando comiencen las obras para la ampliación del paseo marítimo, habiendo antes firmado el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de la capital, pendiente de rúbrica desde septiembre de 2015.

En declaraciones a los medios, recogidas por la agencia de noticias Europa Press, el alcalde ha apuntado la "buena sintonía" y el "diálogo fluido" que hay entre el Ayuntamiento y Costas, tras las reuniones mantenidas durante el martes y el miércoles en Madrid. Según concretó el regidor, las conversaciones han servido para clarificar las aportaciones de fondos: un millón de euros por parte del Ayuntamiento en dos partidas de 500.000 euros y 1,4 millones de euros por parte del Gobierno.

Fernández-Pacheco ha apuntado que el convenio tiene que avanzar en su gestión administrativa y pasar "los filtros" propios de un documento de este tipo antes de proceder a la firma.

El concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, en un encuentro con periodistas, abundó sobre los pasos administrativos pendientes. El convenio está siendo ahora analizado por la Abogacía del Estado y, posteriormente, deberá ser examinado por el Ministerio de Hacienda antes de que sea remitido al Ayuntamiento para su aprobación en Junta de Gobierno y posterior rúbrica.

Castellón ha explicado que tras resolver "dos o tres cuestiones" de tipo "técnico" se podrá continuar en esta "obra importantísima" para mejorar la entrada a Almería mediante este acceso de levante a través de la Universidad (UAL), ya que se dispondrá de nuevas zonas ajardinadas y espacios libres "que van a ganar en belleza, en presencia" y "en salubridad", destacando de igual modo la importancia que esta actuación tiene para la ciudanía al ganar un espacio de recreo de gran uso.

El edil en materia de Urbanismo ha recordado que el avance en el convenio no ha sido posible antes por la situación de interinidad del Gobierno, dado que los presupuestos no recogen una partida específica para la actuación, sino que se engrosa en el capítulo general de actuaciones para la regeneración de la costa. "El abogado del Estado decía que no se podía adoptar acuerdos de tipo político para decidir las inversiones".

En cuanto a la inversión programada, el Ayuntamiento tiene contemplada una partida específica para sufragar las obras de ampliación con un importe de medio millón de euros, "suficiente" para costear los trabajos que puedan ejecutarse a lo largo del último trimestre del año en curso, contempla Castellón.