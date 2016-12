Condenado por decir que iba a matar a su exesposa usando la lengua de signos

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a un vecino de la capital almeriense que utilizó la lengua de signos para amenazar de muerte a su exesposa. La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Diario de Almería, recoge que el acusado, A.M.S., envió sobre la una y veinticinco de la madrugada del 23 de junio de 2016 a su exesposa el siguiente mensaje utilizando la lengua de signos : "Eres una cabrona, voy a coger el coche y voy a ir a por ti, llama a la Guardia Civil o a quién quieras, olvídate de los niños que no los vas a ver más". A la vez, realizó un gesto "amenazándola de muerte", lo que provocó "temor y desasosiego en la víctima, que denunció los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por estos hechos, A.M.S. ha sido condenado a 25 días de trabajos en la comunidad por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, por el que también se le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año. Al hombre se le D.A. Ciudad de la Justicia de Almería. prohíbe asimismo aproximarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella, así como de comunicarse con la mujer por cualquier medio. Durante la vista oral las partes personadas no consideraron necesario que continuase el juicio, mostrando "libre y voluntariamente" el acusado su conformidad con la calificación de las acusaciones y mostrando su acuerdo con las penas interesadas por éstas. Tras esto y después de manifestar los intervinientes que no sería recurrido el fallo, el juez declaró la firmeza del mismo y ordenó que se remitiese al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido, que tiene la competencia exclusiva en materia de violencia de género.