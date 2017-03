El Conservatorio de Danza sigue pendiente de los presupuestos

La presidenta Susana Díaz se comprometió en enero con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco a que la construcción del demandado Conservatorio de Música y Danza, cuya licitación del proyecto se realizaría a finales de este año. Un par de semanas después, la delegada de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernández, anunció el inicio del proyecto para la construcción del nuevo Conservatorio de Danza de la capital, con un presupuesto de 400.000 euros para la fase de redacción.

En aquel momento, la responsable de educación no quiso pronunciarse sobre el plazo de ejecución del nuevo edificio y apuntó que "todo se realizará en función de los plazos estimados". Ahora es el Defensor del Pueblo de Andalucía el que apunta que el Gobierno andaluz "en la actualidad está a la espera de los presupuestos de Educación para ver si se puede introducir en la planificación del presente año".

Así se lo ha trasladado la Junta a la oficina dirigida por Jesús Maeztu, que abrió un expediente para "poder conocer la situación en la que se encuentra el Conservatorio de Música y Danza de Almería y, en su caso, las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado al objeto de solucionar los problemas señalados".

El Defensor se refiere a las "las movilizaciones protagonizadas por los padres y madres, y el propio alumnado" del centro, quienes "desde que se iniciara el curso, han decidido no entrar en las aulas y permanecer a las puertas del edificio hasta obtener alguna respuesta a su reivindicaciones". Apunta que el ejecutivo de Susana Díaz ha informado de que "como consecuencia" de la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), por parte de la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, la Junta de Andalucía adquirió el compromiso de construir un nuevo Conservatorio de Danza, aunque aún se espera a su inclusión en los presupuestos.

En este sentido, destaca que el Conservatorio de Música de Almería, que "acaba de cumplir 25 años, además de no contar con espacio suficiente para albergar a los estudiantes de música, comparten aulas con los de danza, lo que provoca no solo que unas disciplinas interfieran en las otras, sino que al no estar concebido el edificio para ambos fines y carecer de las instalaciones y acondicionamientos necesarios, se tiene constancia, de lesiones físicas sufridas por el alumnado, como son la pérdida de capacidad auditiva -en el caso de estudiantes de música-, o lesiones en piernas y rodillas -en estudiantes de danza-".