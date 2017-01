El Consistorio muestra a los populares la factura "extraviada"

El Grupo Popular denunció el supuesto extravío de una factura de 2013 del Ayuntamiento de Albox. Ante esta nueva falsa acusación del partido en la oposición, el Equipo de Gobierno de Albox muestra su perplejidad y sorpresa puesto que la factura en cuestión está al alcance de todos los vecinos y de todo aquel que quiera conocerla, al igual que el resto de documentos del Ayuntamiento tal y como muestra su aparición en redes sociales y su entrega a cualquier ciudadano o medio de comunicación que lo requiera por los cauces formales.

El Equipo de Gobierno recuerda que no todo vale en política. La muestra de que con esta nueva acusación lejos de la realidad el PP busca nuevamente un interés particular y no de Albox, es que en ella confían en poder tener acceso a la misma en una reunión que según dicen tendrán con el alcalde el 9 de enero. En lugar de esperar a la reunión y a sabiendas de la existencia de la factura, envían una nota a los medios de comunicación con la esperanza de desvirtuar la situación de transparencia que vive desde hace años el Ayuntamiento de Albox. La factura es del año 2013.

El concejal de Hacienda de Albox, Francisco Carrillo, anima a cualquier ciudadano o medio de comunicación "a consultar siempre si existen los documentos que el PP da por perdidos".