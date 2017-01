"Para el Consistorio trabajan también empresas de familiares de la oposición"

Ante la denuncia del PSOE a través de una nota de prensa sobre la "negativa del alcalde a emitir un certificado firmado por el secretario municipal que atestigüe cuánto dinero del Ayuntamiento se ha destinado a pagar a familiares del equipo de Gobierno", GICAR, partido del regidor, Salvador Hernández, ha publicado en las redes sociales que se trata de "burdas y malintencionadas acusaciones".

Apunta el partido independiente que "todos los pagos que hace el Ayuntamiento son acordados por la Junta de Gobierno Local, de cuyas actas los ediles reciben regularmente una copia". Por lo tanto, concluyen, "lo que están solicitando se trata de información de la que ya disponen y que les consta fehacientemente".

Añade el partido de Salvador Hernández que "al Ayuntamiento de Carboneras, en la actualidad, le prestan servicio más de 300 empresas. Más del 80% son del municipio. Algunas de dichas empresas son de familiares de miembros del equipo de gobierno, otras son de familiares de miembros de la oposición. Y muchas, no tienen familiares ni en el gobierno ni en la oposición".

Asimismo, GICAR afirma que el Ayuntamiento carbonero cuenta con las empresas locales siempre que la prestación del bien o el servicio puede realizarse por ellas. A su vez, intenta, dentro de las posibilidades, repartir de forma ecuánime los encargos, según han indicado.

Concluyen su respuesta afirmando que "afortunadamente para Carboneras son cosas del pasado los tiempos de los despilfarros con desconocidos y opacos proveedores, las abultadas facturas sin justificación, las represalias y extorsiones a pequeños y medianos empresarios, los cajones a rebosar de facturas sin pagar, los trabajadores que no cobran porque el Ayuntamiento no paga y los contenedores que se facturan pero no llegan", en referencia a los mandatos del PSOE.