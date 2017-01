El Consorcio del Levante prestará auxilio al Parque de Bomberos de Albox

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha dado un paso administrativo más que garantiza la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento en el Almanzora tras la negativa del alcalde albojense a prestar su competencia municipal de extinción de incendios. El Pleno permite la reversión de las instalaciones del Parque de Bomberos de Albox a la Diputación, que a su vez las cederá al Consorcio del Levante para que preste auxilio en este servicio a la comarca del Almanzora. Desde el pasado 1 de enero, el Consorcio del Levante ya está prestando el servicio.

Con la cesión de la Nave por parte de Diputación al Consorcio, la institución provincial está ayudando aún más a mejorar el servicio y garantizar la seguridad de los vecinos del Almanzora. A pesar de no ser una competencia provincial, la Institución va a garantizar la prestación de este servicio a los municipios de esta comarca.

El acuerdo recoge la declaración de extinción del convenio firmado en el año 1989 tras la decisión del Ayuntamiento de Albox de dejar de prestar este servicio. El vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, recordó que años después de la firma de aquel convenio, el PSOE eliminó la subvención al Parque de Albox y fue Gabriel Amat y su equipo de Gobierno desde su llegada en 2011 quienes restablecieron la subvención de 150.000 y otras ayudas al Parque de Albox, sin estar obligados a ello. "Los albojenses deben saber que la decisión de su nuevo alcalde de cerrar el Parque les cuesta más dinero que tenerlo abierto, pierden 150.000 euros al año".

García explicó nuevamente los informes jurídicos que determinan las competencias de extinción de incendios sobre los ayuntamientos, así como las leyes al respecto según la LAULA y el Estatuto de Autonomía. "Cuando un municipio no pueda prestar el servicio, tiene que solicitarlo a la institución supramunicipal, justificar el hecho de no poder prestarlo y la forma de abonar a la Diputación ese servicio. Por decisión del propio presidente Gabriel Amat, la Diputación de Almería es la única de toda Andalucía que no le cobra nada a los municipios de menos de veinte mil habitantes", ha recordado el vicepresidente.

El portavoz del equipo de Gobierno mencionó el estudio que determina que la mejor ubicación para el Parque de Bomberos en la zona es entre Olula del Río y Purchena y reveló que el compromiso de la Diputación es tan firme que va a solicitar ayuda a la Junta de Andalucía, como establece la ley, para la construcción de un Parque de Bomberos que acerque aún más este servicio al Alto Almanzora, sin que afecte al Parque o retén de Albox. "El Parque de Albox no se cierra. Siempre, siempre estará abierto. Construiremos un Parque para mejorar la atención (a medio plazo) y para ello necesitaremos la ayuda de la administración autonómica tal y como marca la ley. Pediremos ayuda a la Junta".

Al término del Pleno y previa notificación al Ayuntamiento, una representación técnica y política ha viajado hasta Albox, para recuperar el uso de la nave que, hasta el 31 de diciembre, ocupaba el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de este municipio del Almanzora. La diputada de Consorcios, Isabel Belmonte, la presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante, Rosa María Cano, el jefe del Parque de Bomberos del Levante, el secretario accidental de la Diputación de Almería (como fedatario público) y técnicos.

El PSOE se ha abstenido. Desde el Grupo Provincial Socialista, las medidas tomadas no han sido las más adecuadas: "Ha faltado cintura o interés en la negociación. Es la peor solución posible, a 5 de enero, y de manera unilateral y traumática, como es la de tener que convocar un pleno extraordinario y de urgencia de un día para otro, la comarca del Almanzora se queda sin bomberos y se plantea recurrir a la única solución posible. Nuestra intención no es alarmar, porque los profesionales, los bomberos que hoy día prestan el servicio van a trabajar de la mejor manera posible, pero sí hay que destacar que los bomberos que hay están más lejos ahora. La cercanía ante la intervención es clave y este año estamos peor que el año pasado. Nada se puede reprochar al Ayuntamiento de Albox, sino todo lo contrario, hay que estar agradecidos por que haya dado el servicio durante todos estos años; así como a los profesionales del parque", aseguró el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo.

Lorenzo defiende la postura del alcalde de Albox: "El convenio que se encontraba sobre la mesa para su aprobación había cambiado y las palabras también".