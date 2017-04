El Consultivo rechaza la indemnización millonaria a la empresa del hotel Algarrobico

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que la Junta de Andalucía no tiene que pagar ni un euro de responsabilidad patrimonial a la promotora del hotel en El Algarrobico. La empresa Azata del Sol SL reclamó ante la Audiencia Nacional casi 100 millones de euros, a pagar de forma solidaria entre el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras, por los perjuicios sufridos en la tramitación de este fallido proyecto urbanístico.

En su último dictamen, el órgano consultivo andaluz rechaza las pretensiones económicas de la promotora, al considerar que "no concurre el requisito de antijuridicidad" de los daños que habrían provocado las Administraciones con sus actos u omisiones. La empresa denuncia que la "irregularidad" en la actividad administrativa durante las tres décadas en las que se ha desarrollado este hotel ha abocado su proyecto al fracaso, por lo que reclama el pago de 70 millones de euros, más los intereses legales, por los terrenos y el edificio construido en la playa de El Algarrobico. También incluye una petición de 28,8 millones de euros por los proyectos frustrados en los terrenos aledaños al hotel, que el Tribunal Supremo declaró el año pasado como área natural de interés general. Es decir, sería suelo no urbanizable.

La promotora asegura que durante décadas el proyecto contó con los parabienes de las administraciones, por lo que fue aprobado un plan parcial, un proyecto de urbanización, una licencia de obras y unas normas subsidarias del municipio que amparaban la iniciativa urbanística de Azata del Sol.

El Consejo Consultivo admite algunos de estos procedimientos irregulares que se han seguido a lo largo de los años, pero no exime a la empresa de su propia responsabilidad al seguir adelante con una construcción que está en terrenos protegidos y que invade el espacio de servidumbre de la Ley de Costas. "Prefirieron no darse por enterados y materializar una edificación en un claro gesto de política de hechos consumados, de cuya conducta se infiere que han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la ley, no procediendo indemnización sino la demolición de lo ilegalmente construido", recoge literalmente el dictamen del Consultivo, a cuyo extracto ha tenido acceso este diario.

Esta es la conclusión del órgano consultivo de la Administración autonómica respecto a la invasión de la franja mínima de 100 metros de protección que establece la Ley de Costas. Cuando se aprobó el Plan Parcial de los terrenos, en 1988, esa distancia preceptiva era de 20 metros, pero alega el Consultivo que hay una disposición transitoria que obligaba a cambiar esto: "El Algarrobico debió ser revisado tras la entrada en vigor de la Ley".

Aunque admiten los ponentes de este dictamen que esa revisión correspondía al Ayuntamiento de Carboneras, así como la correcta tramitación de otros instrumentos de planificación urbanística, no puede deducirse que todo ello "autorizara a invadir la franja de 100 metros de servidumbre de protección". A juicio de los letrados "las entidades promotoras no pueden argumentar desconocimiento", porque en sus propios escritos admiten su constancia.

La otra cuestión importante abordada en este dictamen -que no es vinculante, pero sí un aval jurídico para la Junta de Andalucía- es la protección de que gozaban los terrenos por ser parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La sentencia que ha marcado un antes y un después en este asunto tan judicializado es la del Tribunal Supremo en febrero del año pasado. En ella se reconoce a los terrenos en litigio una protección más alta de la que se les asignó en las normas subsidiarias del municipio, hasta tal punto que el Ayuntamiento tendría que haber procedido a "su desclasificación y su inclusión en suelo no urbanizable", a juicio del Consultivo. Aquella resolución judicial es la que abrió la puerta definitiva al posible derribo del hotel de más de 20 plantas y 411 habitaciones.

Además, esa protección implicaba la existencia de un derecho de tanteo y retracto de la Junta en cualquier transmisión de terrenos. Este dictamen subraya que cuando la empresa que reclama hizo la compra en 1999 no fue notificada a la Administración autonómica. La aplicación de ese derecho a adquirir la finca que aprobó la Consejería de Medio Ambiente en 2006 se considera "ajustada a derecho", de modo que los 2,3 millones de precio estipulado serían suficientes para resarcir a la mercantil reclamante.