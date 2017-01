Crean una página en Facebook para tener una Almería limpia

En la red social Facebook un grupo de almerienses hasta ahora desconocidos han lanzado la cuenta "Almería más limpia", en ella hacen una denuncia colectiva en la que todos los ciudadanos pueden participar mandando sus quejas y peticiones de todas las calles y zonas que se encuentran en una situación de dejadez por temas de limpieza. Cada día publican post realizando consideraciones para que todos los usuarios vean el estado de la capital debido a que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mediante encuestas realizadas a 6.171 socios y cuestionarios remitidos a 59 ciudades españolas, ha elaborado un estudio en el que sitúa a la ciudad de Almería como una de las ciudades menos limpias de toda España, solo por delante de algunas otras como Badajoz, Sevilla, Jaén o Jerez.

El Ayuntamiento para tratar este problema creó en el año 2014 una aplicación para teléfonos móviles y una nueva página web que permitirá a los ciudadanos enviar al servicio de limpieza cualquier incidencia que detecte en materia de limpieza. Se trata de la APP totalmente gratuita 'Almería Sostenible' y el portal www.almeriasostenible.es, dos novedosas iniciativas con las que se pretendía implicar a los vecinos a convertirlos también en gestores del servicio de limpieza.

Los vecinos podrían mandar una fotografía o queja al servicio de limpieza desde su propio móvil o su ordenador y en breve espacio de tiempo recibirá una respuesta a su problema que iba acompañada siempre por una fotografía para que compruebe cómo había quedado resuelta esa incidencia.

Esta aplicación no tuvo acogida por todos los almerienses por lo que ante el problema de la suciedad de la ciudad no ha tenia solución, un grupo de vecinos ha lanzado esta página en una red social tan conocida, usada y transitada por todo el mundo como es Facebook para poder tratarlo de forma más cercana, aunque en cierto modo sin llegar de forma directamente a los "oídos" de los que pueden actuar y realizar cambios.

Una ciudad que no deja de crecer con el paso de los años, bien cuidada para muchos y muy criticada para otros, lo que es seguro que si está o no está sucia no es sólo culpa de los servicios de limpieza, si no de todos los ciudadanos que deben concienciarse con tener una Almería limpia y totalmente cuidada, algo que para muchos no es posible.