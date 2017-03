C's pide que se aclare el cambio de criterios radiológicos en Palomares

Palomares sigue, lamentablemente, más de moda que nunca. Los diputados de C's Melisa Rodríguez y Diego Clemente han registrado una batería de preguntas en el Congreso con las que quieren que el Ministerio de Asuntos Exteriores detalle los "nuevos criterios radiológicos" existentes para la descontaminación de las zonas afectadas de Palomares que haya podido consensuar con el Gobierno americano. La intención de los representantes de la formación naranja es saber si suponen un "decremento" con respecto a los acordados en el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que pretendía una "descontaminación modélica y definitiva", solicitando a su vez que se detallen los niveles de radiactividad residual respeto a los términos fuente en Bequereles/gr. de los isótopos de plutonio 239, 240 y americio 241.

En este sentido, han dicho que los niveles de residuos consignados entre las dos administraciones "no parecen resolver la situación radiológica de la zona ni su estigma" porque, "con la excusa de que la zona no está habitada ni lo estará en los próximos 24.000 años", se marcan unas dosis que rozan los límites legales, mientras que otras, "se desconocen". También interpelan al Ejecutivo sobre la existencia de un "plan alternativo" en el caso de que el "actual Gobierno norteamericano no muestra intenciones de ayudar logística y financieramente en la descontaminación", entendiendo además que los nuevos niveles consensuados "no van a solucionar en los próximos 24.300 años el estigma padecido en la zona este último medio siglo".

Asimismo, los diputados han exigido al Gobierno que informe del contenido del documento que lleva por título 'Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site' y que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad Nuclear en noviembre del 2015, días después de la firma del acuerdo de intenciones entre el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y el secretario de Estado de EEUU, John Kerry. "Descontaminar una zona castigada durante tanto tiempo con fundamentos únicamente normativos es erróneo de cara al futuro" y alertan de la supuesta "claudicación" del Gobierno español en las negociaciones. Por último, denuncian que la cifra de tierras a descontaminar "se ha reducido ostensiblemente", un 44 por ciento y que, a pesar de la precisa caracterización elaborada en otros planes, el volumen ha descendido de los casi 50.000 metros cúbicos a 28.000.