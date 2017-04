Cs critica una inversión "mínima histórica" de 3 millones en la capital

"Vergonzosa", con este adjetivo ha tildado el portavoz del Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, la inversión del gobierno de Mariano Rajoy en la capital almeriense tras conocerse los Presupuestos Generales del Estado. En una rueda de prensa a medios de comunicación, el edil de la formación naranja ha lamentado que "el gobierno del PP haya vuelto a excluir, en gran medida, a Almería de los presupuestos" y ha reprochado que "encima vengan sus diputados a pedir perdón por los incumplimientos".

Para el portavoz de Cs en la capital, el alcalde "debería ponerse al frente de los intereses generales de la ciudad, por encima de los intereses de su propio partido" ya que "al parecer Almería no les importa mucho en la Cámara Baja". En este sentido, Miguel Cazorla ha criticado la visita del ministro de Fomento que "parece ser vino a poner el parche antes de la herida" porque "estos presupuestos son una verdadera ofensa para todos los almerienses". Entrando en materia, sobre el paso a nivel de El Puche ha subrayado que "seguimos incumpliendo los plazos del propio gobierno que ahora parece haber puesto 2019 como fecha para la conclusión del proyecto básico". "Del soterramiento mejor ni hablar, una inversión de 23 millones de euros para que el tren llegue al puerto en la que el gobierno no cree", ha afirmado en referencia a la construcción de 20 mil metros cuadrados de parque y ahora 9 mil metros para ensanchar la Carretera de Sierra Alhamilla. "Que yo sepa el tren no puede pasar volando al Puerto, ni va a dar la vuelta por Roquetas para dar salida a nuestras mercancías", ha ironizado Miguel Cazorla quien ha añadido que "en caso contrario habría que destruir el millón de euros que nos costó a todos los almerienses el Parque de la Estación".