Cupones de la ONCE animan a marcar la casilla para fines sociales de la declaración

La casilla de Actividades de Interés Social de la Declaración de la Renta, conocida como la 'X Solidaria', protagoniza el cupón de la ONCE del próximo lunes 17 de abril, de modo que cinco millones y medio de cupones animarán a marcar esta casilla. La iniciativa pretende que aumente el número de personas que marque la casilla del 0,7% en su Declaración, "para que las organizaciones dedicadas a labores sociales puedan seguir haciendo más acciones por las personas más vulnerables de nuestra sociedad"."Es un gesto solidario que no cuesta nada, que no significa pagar más ni que devuelvan menos", explica la ONCE, al tiempo que ha destacado que "quienes marcan sólo la 'X' de la Iglesia deben saber que con la 'X' dedicada a Fines Sociales ayudan también a organizaciones de la Iglesia que actúan en el campo de la acción social".