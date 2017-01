David y sus 'Huskies cañaeros'

La mente se marcha directamente a los confines helados de la tierra, cuando uno escucha como prefijo carreras de perros y como sufijo Huskie Siberiano. Su propio nombre hace pensar en páramos baldíos y congelados, vientos que cortan la piel, noches eternas y duras hasta para las especies autóctonas. En las antípodas de ese clima, nuestra particular y siempre calurosa Almería, un corredor (musher en la jerga de este deporte) acaba de iniciar a sus trece huskies en actividades de tiro. Una manada deportiva a más no poder, una familia mitad de seres humanos mitad de canes, un equipo que bien está delante de una bici (bikejoring), de un patinete (scootering) de un carro o de un trineo, la modalidad más invernal. Incluso, tiran de su propio amo mediante cintas atadas a la cintura, que es conocido como canicross.

El cañaero de adopción David Lozano Gutiérrez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es el capitán de este divertido conjunto, al que entrena por las tardes y las noches principalmente en los alrededores de la Ermita de Torregarcía y en el Paseo de la Ribera, entre la Universidad y el Puente del Río Andarax. Resulta sencillamente espectacular ver cómo en lotananza su llamativo cortavientos se mueve a toda velocidad zarandeado por el viento y, de repente, aparece su carro tirado con singular fuerza por perros de precioso pelo, unos ojos vidriosos como esmeraldas y esa faz que denota que comparte genes con su lejano primo, el lobo. Jadeantes por el esfuerzo, pero con ganas de tirar y tirar en cuanto notan que la cuerda que les une se tensa y escuchan el "¡Yihaaaaa!", los pupilos de David se convierten en un motor de seis tiempos del vehículo en el que va montado su dueño/conductor/capitán hasta hacerlo desaparecer entre curvas en cuestión de segundos.

Aunque su afán no es competitivo, sino que más bien se decanta por las exposiciones de belleza, la cabra tira al monte y a un deportista hecho y derecho el cuerpo le pide marcha. A él y a una raza de perros que desde tiempos inmemoriales el ser humano domesticó para tirar de carros y así poder surcar las nieves como si de pequeñas máquinas de vapor se tratara. "Inicié a mis perros en actividades de tiro el año pasado, probamos dos o tres entrenos con un carro de cuatro ruedas, pero mayormente hicimos salidas con ellos enganchados a la bici. Acudí a un encuentro no competitivo en Navalón (Valencia), donde participé en categoría de cuatro ruedas con cuatro perros. Luego también corrí en bikejoring en Manilva (Málaga), donde disfruté mucho con Alex, uno de mis perros con más talento, y en Tabernas, donde mi mujer participó con She Wolf y se alzó con la victoria", dice orgulloso un David que sabe del tremendo potencial de sus compañeros de peripecias deportivas: "Me gustaría ir a algún Campeonato de España de Tierra, pero antes quiero seguir experimentado y probar en nieve", asegura mientras prepara a los canes para realizar uno de los cuatro entrenamientos de media hora que lleva a cabo a la semana.

Si al ver la foto que acompañan al reportaje les están entran ganas de besar a estos perros que parecen osos de peluche, la explicación es bien sencilla. "Atka es campeón de España de Belleza; Dalinda, su hija, ha sido elegida este año en la Monográfica del Club de Nórdicos la mejor joven hembra, y junto a su padre fueron designados como la mejor pareja de la exposición", finaliza David ya subido a su carro y con su manada deseosa de oir el "¡Yihaaaa!".