Desalojo masivo en Pescadería

Los vecinos de El Patio, un bloque formado por cuatro edificio ubicado en la avenida del Mar de Pescadería, llevaban tiempo diciendo que la seguridad de estos inmuebles. Este viernes el accidente sufrido por uno de los residentes les dio la razón. Eran aproximadamente las tres de la tarde cuando un hombre de 46 años se encontraba en caminaba por un pasillo común que da acceso a su vivienda, ubicada en este conjunto de cuatro bloques "de infraviviendas" que cuentan con un patio central abierto, cuando de pronto el mundo se hundió, literalmente, bajo sus pies.

El mal estado del suelo hizo que éste se desfondase y el hombre se precipitase con los restos del forjado desde la segunda hasta la primera planta del edificio. El Centro Coordinador de Emergencias 112 recibió una llamada para alertar de lo ocurrido, por lo que informó a los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Policía Local y a Cuerpo Nacional de Policía, siendo evacuado el accidentado al Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, si bien parece que presenta heridas de carácter leve, principalmente en las piernas.

Sin embargo, el suceso no se frenó ahí. De las 106 viviendas de El Patio, unas 70 están habitadas, por lo que había que comprobar si la estabilidad de los pisos era la adecuada, por lo que rápidamente se desplazaron al lugar los técnicos del Ayuntamiento de Almería para determinar si el accidente se había producido por una causa concreta o a causa de la aparente ruina de las viviendas.

Junto a los Bomberos de Almería, los técnicos municipales determinaron que las zonas no estructurales, tales como pasillos y cubiertas, se encontraban muy debilitadas. De hecho, en declaraciones a Diario de Almería, el jefe de turno de los Bomberos de Almería incidía en la precaria situación que presentaban estos elementos. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha apuntado que en principio parece que los cimientos y estructura de los edificios no estaría afectada, si bien señalan que el lunes se hará un examen "más exhaustivo" para comprobar el estado integral del residencial, de unos 60 años de antigüedad.

La Junta Local de Protección Civil, presidida por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se constituyó poco después del accidente con la participación de miembros de la oposición, la Subdelegación del Gobierno, Servicios Sociales, etc. Si los técnicos ya habían recomendado desalojar a los residentes, este órgano fue el responsable de establecer el dispositivo que se establecería para ello.

En total, unas 231 personas, entre ellos 146 adultos y 85 niños, en su mayoría de origen magrebí, han tenido que desalojar sus domicilios, aunque no todos ellos quisieran hacerlo desde el primer momento. Sea como sea, fueron abandonando de forma paulatina y fueron realojados de forma provisional en el pabellón de Pescadería, si bien el Ayuntamiento tiene previsto habilitar dependencias municipales para tal fin.

Se ha contado con Cruz Roja para el suministro de camas, colchones, mesas, etc., y el Gobierno local realizó gestiones para que los desalojados pudiesen cenar y desayunar, dando órdenes a la Policía Local y Nacional para que vigilasen el inmueble por si alguno de ellos quisiera regresar.