Detienen a un padre por agredir a un profesor en un colegio de Cuevas

H a vuelto a pasar. Un padre airado que presuntamente agrede a un docente en un colegio de la provincia de Almería. Aún en plena investigación de lo ocurrido, la Guardia Civil detuvo ayer a A.C.S., el supuesto agresor, por unos hechos que tuvieron lugar sobre las doce del mediodía en el colegio público Nuestra Señora del Carmen de Cuevas del Almanzora.

Al parecer, según han trasladado fuentes próximas al caso a este periódico, el hombre había ido al centro a ver cómo se encontraba su hijo cuando desde el exterior observó cómo un grupo de niños lo rodeaba. No está claro si los compañeros del menor lo agredieron o simplemente se burlaron de él, ya que ésta es una cuestión que deberá determinar el colegio cuando proceda.

Lo que ocurrió a continuación es que A.C.S. entró en el colegio y se encontró con el profesor agredido, quien le interpeló acerca de qué hacía dentro del recinto escolar. Fue entonces cuando, según la denuncia, se produjo la agresión -si bien no ha trascendido la gravedad de la misma-.

La dirección de Nuestra Señora del Carmen reclamó entonces la presencia de la Policía Local de Cuevas del Almanzora. cuyos agentes se hicieron cargo de la situación pero no detuvieron a A.C.S. Sin embargo los hechos fueron denunciados ante el puesto de la Guardia Civil del municipio, que arrestó al hombre como autor de un presunto delito de atentado a la autoridad, han indicado a este periódico fuentes de la Comandancia de Almería.

Las respuestas a este desgraciado acontecimiento no se han hecho esperar y la Asociación de Directores y Directoras de Educación Infantil, Educación Primaria y Residencias Escolares de Almería (ASADIPRE) ha rechazado y condenado "enérgicamente" lo ocurrido a través de una comunicado.

"No es posible entender que se sigan produciendo agresiones al profesorado por parte de las familias", han dicho, para añadir que es hechos "además de reprobables públicamente deben ser sancionados enérgicamente por las instituciones educativas y judiciales de forma que recaiga en los infractores todo el peso de la ley". "Es evidente que pese a estos esfuerzos, la cultura de la paz y la no violencia no traspasa muchas veces las paredes del colegio y en algunas ocasiones algún familiar de nuestro alumnado recurre a la violencia verbal y física hacia el profesorado", han dicho.