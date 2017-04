Díaz pide explicaciones a Rajoy por el "maltrato brutal" del Gobierno

A la Junta no le gustan los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Para el Ejecutivo andaluz, el proyecto de cuentas presentado ayer en el Congreso supone "un abandono absoluto" y es "un reflejo del maltrato del Gobierno a Andalucía por razones políticas". Son sólo dos de los calificativos -todos negativos- que utilizó Miguel Ángel Vázquez para referirse al capítulo dedicado a la región en unos Presupuestos que todavía no tienen garantizada su aprobación en Cortes. Más dura se mostró la propia presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, que pidió explicaciones a Mariano Rajoy de "maltrato brutal" a Andalucía.

El portavoz del Ejecutivo autonómico esgrimió una serie de razones para impugnar las cuentas estatales, que calificó como una "trampa" por su previsión de ingresos y de crecimiento en comparación con 2016. Vázquez lamentó también la bajada de cuatro puntos porcentuales que ha experimentado el gasto público -ahora es del 41,3% del PIB- desde la llegada de Rajoy a La Moncloa, en 2011. Por eso defendió Vázquez que son unos Presupuestos que "insisten en la austeridad a ultranza y no recuperan los derechos".

Los Presupuestos son un reflejo del maltrato a Andalucía por razones políticas"

Vázquez cargó directamente contra el descenso de la partida para desempleados y la ausencia de un plan especial de empleo para Andalucía, al contrario que Canarias. Los aumentos que hay en las cuentas son "ridículos y casi irrisorios", como ocurre con las políticas sociales. Concretamente, Vázquez se refirió a la dependencia, que tras ver crecer su dotación 100 millones a nivel estatal alcanza los 1.300 millones. "Sólo Andalucía tiene en su presupuesto 1.187 millones de euros para dependencia", destacó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para recordar que la Junta sufraga más del 80% del gasto de la dependencia, cuando el reparto debería ser a medias con el estado según la ley.

"Perdemos el 36,6% de la inversión consignada", insistió Vázquez para después referirse al reparto territorial, que deja a Andalucía con el 13,6% de la tarta, mientras que su peso poblacional está entre el 17% y el 18% del total nacional. Según la disposición adicional tercera del Estatuto de 2007, el Gobierno debe invertir en Andalucía en función de su peso poblacional y casi nunca cumple este criterio. Por eso, según la Junta, el Estado debe a 2.298 millones de euros por sus inclumplimientos en los últimos años.

"Y el PP aquí callado y sumiso", espetó Vázquez. Pero no es exactamente así. Los populares no comparten la visión del Ejecutivo autonómico y fue el propio delegado del Gobierno, Antonio Sanz quien se encargó de explicar que los Presupuestos para 2017 no son comparables con los anteriores ni lo serán con el próximo. "Van a tener vigencia desde junio, por lo que se van a ejecutar en seis meses", detalló el político gaditano, que ademas aseguró que las cuentas para 2018 ya están elaborándose y estarán en el Congreso en septiembre, por lo que este año su Gobierno pretende aprobar dos Presupuestos. "Se puede mentir o engañar, pero hemos puesto las partidas presupuestarias que hay tiempo para que se puedan ejecutar", apostilló Sanz.