Díaz reclamará a Fomento el tren que "la provincia se merece"

"El abandono de la provincia de Almería no es justificado de ninguna de las maneras. Entonces llevaremos la presión donde sea necesario hasta que se nos escuche y tengamos el ferrocarril que esta provincia merece". Así de rotunda se mostró ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, tras mantener un encuentro en Roquetas de Mar con la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería.

Díaz aseguró tras este encuentro que en la reunión que tendrá de forma "inminente" con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, previamente se reunirá con la Mesa del Ferrocarril junto al consejero de Fomento, Felipe López, para "evaluar, analizar las necesidades, cuál es la salida y cómo podemos mejorar el sistema ferroviario que tenemos, que no es de calidad a la provincia de Almería".

"Hay recursos suficientes, hay compromisos por parte de la Comisión Europea. Yo ya mantuve reuniones con el anterior presidente Barroso, y lo he tenido hace unos meses, con la comisaria Cretu y con Moscovici y lo que falta es el compromiso y la voluntad política del Gobierno de España", ha dicho, insistiendo en que "no es admisible que el Corredor Mediterráneo no llegue hasta Almería y no llegue hasta Algeciras".

"Entendemos que económicamente y socialmente es irracional que en estos momentos donde se concentra la población, en todo el Mediterráneo, en la periferia, donde hay actividad económica, en provincias como Almería, donde hay mucha iniciativa emprendedora, donde los almerienses se comprometen a través de créditos en estimular la economía, en mejorar el sector agroalimentario, nuestra agricultura, no encuentre la vía, la manera de sacar sus productos", sostuvo.

Díaz reiteró que el kiómetro 0 del corredor tiene que estar en Algeciras porque "esa es la garantía de que recorra todo el Mediterráneo". "En el Levante español es donde se concentra la población, la actividad económica y tenemos una capacidad de crecimiento enorme, y para eso una infraestructura de primer nivel que tiene recursos y fondos europeos, el gobierno de España tiene que terminarlo y hacerlo de calidad", añadió.

Posteriormente, Díaz participó en la cena organizada con motivo del Día de la Mujer por el PSOE de Roquetas de Mar, en el que aseguró que no está dispuesta a "mantener escuelas con fondos públicos que dividan a niños y niñas y les digan que son distintos". "Blindemos la educación para que niños y niñas se críen juntos respetándose, viéndose iguales", dijo, añadiendo que "quien quiera esa educación, que la pague".