"Dije que nunca hincaría la rodilla ante unos criminales. Soy vasco y español"

Sin pelos en la lengua y con un carácter a veces chocante en el mundo de la política, Iturgaiz es un parlamentario europeo de caracter extrovertido y pensamiento avanzado.

-¿Es un valiente?

-Otros dicen que soy un insensato, yo me considero una persona muy normal. Un vasco y un español que he dado mi vida por España y por defenderla dentro y fuera de sus fronteras.

-Si volviera a nacer, ¿qué cambiaría de su trayectoria profesional?

-Mi puesto de presidente del PP en el País Vasco me dio muy pocas alegrías. Enterré a siete compañeros y me intentaron matar en varias ocasiones, al igual que intentaron matar a otros compañeros que tuvieron la suerte de salvarse de chiripa. La política no puede ser eso. Cuando entras en política jamás piensas que te va a tocar desempeñar ese papel, yo lo llevé con total dignidad y también con amargura porque nunca volverán los que hemos dejado en el camino, eso marca y me ha marcado mi vida política.

-¿Pero la volvería a elegir?

-Sí, yo siempre he dicho que entré en política porque me negaba a hincar la rodilla en el suelo porque unos criminales dijeran que los españoles sobrábamos de nuestra tierra. Yo soy vasco y español.

-¿Qué ha sacrificado personalmente por su profesión?

-Muchas cosas. La familia ha sufrido mucho, cuando llevas escolta, no la llevas solo tu, la lleva toda tu familia implícitamente. Perdí la rutina y una parte de mi juventud, no podía ir con mi cuadrilla de amigos porque eran unos momentos complicadísimos y les ponía en riesgo también a ellos. No podías hacer las pequeñas cosas: ir a recoger a tus hijos por no poner en peligro a los otros, ir al mismo parque o simplemente desayunar en el mismo sitio. Nosotros cambiamos en 5 ocasiones de casa porque aparecía en los papeles de ETA.

-¿Ha ganado en tranquilidad en el Parlamento?

-Sí. El Parlamento es un balneario comparado con la política vasca. Tranquilidad y libertad, sin duda.

-¿Pero quizás este trabajo en el Parlamento Europeo no sea tan cercano a los ciudadanos?

-No nos damos cuenta de su importancia, hay muchísimas cosas que dependen de las leyes, de las directivas y de las resoluciones que se hacen en Europa. Aunque hay sectores importantes que saben que donde se juega el bacalao es aquí. El futuro de los grandes sectores de la economía almeriense y andaluza se juega aquí.

-¿Cuántas veces ha ido a Almería?

-Muchísimas, la última vez la Noche de San Juan. Me hizo descubrir la feria mi buena amiga Mar Agüero y su marido y hemos estado durante décadas yendo a Almería. Todos los años nos escapamos mi mujer y yo, ahora ya sin mis hijos.

¿Qué es lo que más le gusta de Almería?

-Hay muchas cosas que me llaman la atención, esa chispa que tenéis los almerienses y que no hay en el Norte, me encanta el rebujito en la Feria y me volvía loco lo de la merienda en la plaza de toros.

-¿Ha visitado muchos pueblos?

-Es una provincia que la conozco muy bien. He recorrido Almería de Norte a Sur y de Este a Oeste, por cuestiones políticas y por cuestiones turísticas. He dado mítines en muchos sitios de la geografía almeriense.

-¿Almería es una apuesta segura en turismo?

-El sector turístico en Almería, los empresarios turísticos tienen muchísimos años de experiencia en el sector. Los comparas con otros países de la UE y te das cuenta de su potencial y de lo bien que lo hacen.

-Dígame una ciudad española que elegiría para retirarse.

-Yo estoy muy bien en mi ciudad en Getxo, que es donde vivo.

-¿No le atrae ninguna ciudad de Europa?

-Si todos los europeos vienen a retirarse aquí, como un español se va a marchar si es el dorado para los europeos. España lo tiene todo.

-Algunos dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Le inquieta el mañana de España?

-Muchísimo, en España y en Europa tenemos un problema de falta de valores y eso se traslada a cada país de una determinada manera. En Grecia es una crisis económica, en Francia es una crisis de sociedad, en Reino Unido es una crisis de saber si tienen que estar en Europa o fuera, en Alemania la crisis es de liderazgo, saben que tienen que liderar Europa pero no saben cómo y en España es una crisis de nación.

-¿Hablamos de los nacionalismos?

-Los nacionalistas, los separatistas, se están aprovechando de las debilidades que hay en la UE y de las debilidades propias de los estados. Ahora le toca el turno a Cataluña pero anteriormente tuvimos el problema en el País Vasco con Ibarretxe. Ahora el nacionalismo vasco está en la retaguardia y en la vanguardia está el nacionalismo catalán, es una carrera de relevos entre ellos. Lo único que pretenden es destruir España, cargarse la unidad de España.

-¿Cómo se puede acabar con este problema?

-La UE lo dice claramente, no se va a permitir que ningún país de la UE pierda parte de su soberanía nacional, de sus fronteras, si el país miembro no está de acuerdo con ello. Aquí no hay término medio, si se va alguien de España, se va de España y de Europa.

-En su última pregunta parlamentaria muestra su preocupación por los comentarios de odio contra todo lo español emitidos en un programa de la televisión pública vasca, ¿cómo se puede reaccionar ante esto?

-No solo está pasando en la televisión vasca, vemos también lo que pasa con el himno. Aquí hay algunos que dan por hecho que se puede insultar a España, a los españoles, a los símbolos de los españoles, al himno, a la bandera, a SM el Rey y no pasa nada, lo ven como algo habitual. Algunos hacen de la anormalidad la normalidad. Esto es lo que no podemos de ninguna manera tolerar.

-¿Tiene solución?

-Yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas inmediatamente desde todos los aspectos. Hay que educar mejor en los colegios, como educan en otros países: en el amor a la nación, a la patria, a sus símbolos, hay que concienciar a la gente de que hay que respetar los signos y los símbolos de unos y de otros; a mi no se me ocurriría en la vida ir a pitar el himno de Cataluña o del País Vasco y lo que tampoco quiero es que los nacionalistas de esos territorios vengan a pitar el mío y a amenazar y a insultar a mis símbolos. Y esto tiene que estar tipificado. En España es un tema del Gobierno, de los jueces, de los educadores … tienen que sentarse en una mesa para hacer pactos de respeto a los símbolos de nuestro país. Estamos llegando a una situación exclusiva en España que es el único país del mundo donde sus naturales pitan, abuchean o insultan al himno, a la bandera y a sus símbolos.

-Y en Europa, ¿está preocupado por el futuro de la UE?

-Estamos muy preocupados porque se está ensombreciendo mucho el panorama de la UE debido a varios factores: la crisis económica, el flujo migratorio preocupante especialmente proveniente de los países de Oriente Medio, Asia y Sur de Africa, el Brexit, el terrorismo yihadista que nos golpea incansablemente en casi todos los países de la UE, los nacionalismos excluyentes que quieren romper a determinados países de la UE internamente y por último los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda que se están aprovechando de las circunstancias también para romper la UE.

-¿Difícil solucionar todos los problemas?

-Ojalá se solucionaran todas las tragedias, ojalá podamos acabar con este terrorismo sin sentido, de fanáticos, de fundamentalistas. Es complicadísimo porque para los yihadistas morir es un premio. Ojalá acabemos con la crisis económica que afecta a los bolsillos de los ciudadanos y ojalá Europa pueda ayudar a esos países en desarrollo, en la UE no solo tenemos que recibir sino también tenemos que ayudar a que en esos países se instale la tranquilidad y la paz y que toda esa gente pueda volver a su casa.