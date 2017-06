Diputación informa a las familias de la paralización de las obras en la residencia

La Diputación de Almería ha informado a los familiares de los mayores de la Residencia Asistida que de momento se ha paralizado el proyecto de las obras que la Institución provincial anunciaba hace unos meses para la Unidad de Poniente. Tal y como ha señalado el portavoz de las familias, Antonio Sánchez tras el encuentro mantenido con el Diputado de Igualdad, Ángel Escobar, "nos dijo que se ha paralizado el proyecto de la obra porque la Junta de Andalucía continúa con los ingresos de los mayores en el centro". El pasado mes de mayo Escobar, ya acusaba a la Delegación de Bienestar Social de incumplir el compromiso que adquirieron con la Institución Provincial en torno a los ingresos: "La Junta se comprometió a paralizar los ingresos en la residencia para poder acometer las obras en la Unidad de Poniente. Y para nuestra decepción, ya nos han comunicado y remitido el expediente de ingreso de dos nuevos usuarios, incumpliendo su palabra. Con su actitud beligerante la Junta hace imposible que podamos realizar las obras que los técnicos de Diputación han calificado de urgentes y necesarias". "En todas las reuniones con la delegación hemos puesto de manifiesto nuestro compromiso con la residencia asistida, lo único que le hemos pedido es que no realizase más ingresos y lo siguen incumpliendo. Si siguen, jamás podremos ejecutar las obras". Fue el pasado 24 de enero cuando la Diputación de Almería, y por la inspección de la Junta de Andalucía en las instalaciones de la Residencia Asistida "ponen de manifiesto la necesidad de actuar de manera inmediata para corregir los desajustes de la Unidad del Poniente y garantizar la calidad del servicio que se presta". Después de numerosas reuniones con familiares de residentes, representantes de la Junta de Andalucía y sindicatos para dar solución a los parámetros de calidad de la Unidad del Poniente, y más concretamente de las conducciones del agua de la misma, la Diputación de Almería remitía un comunicado, a la Junta su colaboración para efectuar una actuación inmediata en la Residencia. Para esas obras, la Institución provincial solicitó a Bienestar Social la paralización de los ingresos, y a su vez la Junta les pedía un proyecto concreto de las actuaciones que se pretenden acometer en el edificio. Al parecer ninguna de estas dos cosas se han llevado a cabo y de momento no habrá obras. Desde la Delegación de Igualdad, Salud Y Bienestar Social de la Junta, han señalado que el acuerdo alcanzado con la Diputación era el de que ña Institución Provincial entregaba un proyecto en el mes de abril a la Administración autonómica en el que detallaran las actuaciones a realizar en la residencia. Una vez que la Junta conociera estas obras, se comprometieron a paralizar los ingresos. Pero desde Bienestar Social insisten en que la Diputación "una vez más incumplió su compromiso". El portavoz de las familias ha informado de que en la reunión mantenida esta semana se habló también del servicio de transporte que ha pasado a ser gestionado por la empresa Abuelos Felices. "El diputado nos dijo que lo importante es que el servicio continúa y que no afecta a los usuarios el que lo haga un chófer de la Diputación u otra empresa". Otro asunto sobre el que han tratado en la reunión es el estado de las máquinas de aire acondicionado. "No funcionan", ha señalado Antonio Sánchez. "Lo dijimos antes de verano y la semana pasada se las llevaron. Ahora esperamos que solventen este problema para que nuestros mayores puedan sobrellevar el verano.