Diputación plantea el 'realojo' en la propia residencia durante las obras

Paralizar los nuevos ingresos para poder realojar a los 47 usuarios de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida de Diputación en el mismo recinto. Es uno de los planteamientos que la institución provincial plantea a la Junta de Andalucía en el enrevesado procedimiento que en este momento mantienen ambas administraciones, y que han trasladado además a las familias de los mayores residentes. El vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, y el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, se reunieron el pasado lunes con los familiares de los residentes de la Residencia Asistida. Un encuentro al que han acudido también los técnicos de Bienestar Social y el jefe de servicio de Mantenimiento de la Institución provincial. El objetivo de la reunión ha sido trasladar a los familiares más información sobre la situación actual de la Residencia y la intención de la Diputación de Almería de seguir apostando por un servicio de calidad que garantice el bienestar de los residentes.

El vicepresidente ha transmitido a los familiares la necesidad de hacer obras en la Unidad del Poniente para restablecer sus condiciones de calidad y solicitar posteriormente a la Junta su homologación. En este aspecto, García les ha mostrado el informe de inspección de la Junta que indica la necesidad de esas obras. Asimismo, el vicepresidente les ha explicado la necesidad de trasladar a los residentes durante el transcurso de las obras. "Este traslado puede hacerse a otros centros homologados de la Junta, o bien podría llevarse a cabo en la propia Residencia reorganizando a todos los residentes, pero para ello sería necesario que la Junta paralizara los nuevos ingresos. De hecho, la semana pasada la Junta hizo dos nuevos ingresos, pese a que Diputación les había solicitado que los paralizaran hasta que no se resolviera esta situación". García les ha mostrado el informe de inspección de la Junta que indicaba la necesidad de las obras, así como el escrito de Diputación que solicitaba el realojo de los residentes en otros centros para acometer esas obras. "La Junta no nos ha respondido aún a este escrito en el que le solicitábamos el traslado de los residentes. Las obras hay que hacerlas y las va a pagar la Diputación. Si la Junta reubica a los residentes en otros centros, podremos hacer obras estructurales de mayor envergadura para homologar la Unidad. Si la Junta no responde, los residentes no podrán ser trasladados, por lo que se seguirán tomando medidas de choque, aunque no es la mejor solución según los técnicos". "En cualquier caso, Diputación seguirá tomando las medidas de choque que se están acometiendo ya para dar solución, y reorganizará a los residentes en otras unidades de la propia Residencia si la Junta no responde, aunque así no se podría homologar la Unidad". Asimismo, García ha asegurado que "para poder acometer esa reorganización en la propia Residencia, es necesario y urgente que la Junta paralice los nuevos ingresos, porque de lo contrario tendríamos que hacinar a los ancianos y ése no es el trato que merecen ni el que la Diputación permitiría".

En este sentido, el vicepresidente ha insistido en la necesidad de colaboración por parte de la Junta de Andalucía, sea cual sea la decisión que tome al respecto. "Ya sea para realojar a los residentes en otros centros, como para paralizar los ingresos y poder reubicarlos así en la propia Residencia, la Diputación necesita la colaboración institucional de la Junta y así lo hemos solicitado". García ha pedido disculpas a los familiares a quienes se informará semanalmente sobre la situación de la residencia.