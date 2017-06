El Distrito Poniente, referente andaluz en cuidados a personas con heridas crónicas

El enfermero de Distrito Sanitario Poniente de Almería, Juan Francisco Jiménez García ha sido acreditado con nivel Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), como Enfermero de Práctica Avanzada en Cuidados a Personas con Heridas Crónicas Complejas.

Este profesional almeriense es el primero de Andalucía en conseguir esta acreditación de competencias, que avala el trabajo que lleva a cabo para el cuidado de sus pacientes. La Práctica Avanzada en Cuidados a Personas con Heridas Crónicas Complejas es una de las estrategias incluidas en el Plan Integral de Cuidados de Andalucía (PiCuida) de la Consejería de Salud. Esta estrategia está siendo pilotada en tres centros de Andalucía (Distrito Poniente de Almería, Área de Gestión Sanitaria Jaén Norte-Nordeste y Área de Gestión Sanitaria Serranía de Ronda de Málaga). El enfermero Juan Francisco Jiménez desarrolla su labor en este pilotaje desde el año 2015, pero su actividad asistencial siempre ha estado marcada por su gran conocimiento en esta área. Las heridas crónicas complejas representan un problema en el ámbito de la salud, muchas veces invisible y subestimado, lo que ha frenado hasta fechas recientes el progreso de su conocimiento, detección y detención. Se encuentran dentro de esta clasificación aquellas heridas que no evolucionan adecuadamente en el tiempo esperado. También son denominadas heridas de evolución tórpida o refractaria a los tratamientos habituales, y que no cicatrizan adecuadamente. A pesar del mayor conocimiento y del desarrollo de intervenciones cada vez más sofisticadas, muchos profesionales sanitarios se enfrentan a diario ante heridas de difícil cicatrización, en las que a pesar de poner en juego grandes esfuerzos y mejores intenciones, la cicatrización se prolonga en el tiempo o no se llega a alcanzar. Es por ello que a nivel internacional y dentro del contexto de las heridas, se han descrito en toda la literatura varias figuras de práctica avanzada, para asumir estas nuevas formas de abordaje.

Juan Francisco Jiménez ha explicado que "el proceso de acreditación de competencias en el cuidado de este tipo de heridas me ha ayudado a mejorar cada día en mi labor asistencial, y también en la capacidad para el trabajo en equipo". Jiménez ha señalado que "la acreditación ayuda a detectar debilidades y fortalezas de la práctica clínica diaria y refuerza el trabajo basado en la evidencia científica, aumentando la eficiencia y eficacia de cara a los pacientes, además de suponer un plus extra de reconocimiento y prestigio".