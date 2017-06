Droga bajo el mar que se esconde en neveras

El ojo de la Guardia Civil que todo lo ve en la costa almeriense, los sensores y cámaras de un Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) que abarca los más de 200 kilómetros de litoral, hizo posible el inicio de una de las principales operaciones contra el tráfico de drogas en los últimos años que ha sido denominada Beicon. Agentes de la central operativa detectaron a través de las estaciones del SIVE las "extrañas maniobras" de una embarcación de recreo frente a la costa de Balerma. Los monitores, que tienen un alcance de hasta 12 millas náuticas, permitieron ver a los tripulantes arrojando bultos al mar abandonando rápidamente el lugar enclavado a poco más de un kilómetro de la playa ejidense. Evidentes sospechas de fondeo de fardos de hachís que obligaron a la activación inmediata del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Los buceadores accedieron a la localización exacta fijada por el rádar de la central del SIVE y a unos 25 metros de profundidad encontraron nada menos que 11 fardos de grandes dimensiones con un peso total de 641,5 kilos. El hachís se protegía del mar, dada la profundidad a la que se sumergía, introduciéndolo en globos, de ahí que el alijo se convirtiera en una amalgama de colores. Nada más confirmar el hallazgo se inicia la vigilancia de la embarcación que había fondeado el estupefaciente para desmantelar una trama que empleaba barcos de recreo para introducir en territorio nacional hachís procedente de Marruecos.

La organización criminal tenía un modus operandi basado en la normalización de su actividad. La actividad se concentraba durante los meses de verano, fecha en la que se produce un incremento del uso de las embarcaciones de este tipo, trasiego que aprovecharon para pasar desapercibidos en las entradas y salidas a los puertos deportivos. Después del fondeo del cargamento, recuperaban los fardos con buceadores en barcos de pequeño calibre, muy alejados de los mercantes y pesqueros que vienen operando en la ruta del Mediterráneo Oriental, y cuando llegaban al muelle hacían como el resto de usuarios y en los horarios habituales. En ocasiones no era necesario recuperar los fardos del fondo marino y desde un barco nodriza se hacía el intercambio a otras lanchas y embarcaciones. El hachís se ocultaba en los dobles fondos y no se descargaba cuando llegaban a puerto. Permanecía en el interior del barco en el atraque al que había llegando con el ocaso del sol hasta días posteriores en los que aprovechaban supuestas labores de mantenimiento para ir sacando la droga poco a poco. Los integrantes de la red empleaban neveras para no levantar ninguna sospecha, descargando pequeños lotes en sus vehículos y, además, no tenían ningún inconveniente en repetir los viajes a altar mar en reiteradas ocasiones hasta llegar a acumular grandes cantidades de hachís de Marruecos. La intensa vigilancia que acabó desarmando la actividad delictiva de la red fue llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil y una vez confirmada la práctica ilegal de los narcotraficantes se procedió con la detención de seis de los integrantes cuando estaban en una de las embarcaciones en el puerto de Almerimar con 65 kilos de hachís. Tras el registro, otros 35 aparecen en un doble fondo de la proa del barco, elevando a 100 la cantidad intervenida. A partir de ahí se inicia la comprobación de una segunda embarcación en el puerto de Aguadulce en la que permanecían escondidos otros 142 kilos más de estupefaciente y se detiene al propietario. En total siete detenidos y 883,525 kilos de hachís en las dos embarcaciones y en los fardos bajo el mar en la Operación Beicon. También se han incautado tres vehículos de la organización para el transporte. Las diligencias instruidas por la Benemérita y los siete arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de El Ejido.