Ecologistas y vecinos quieren una avenida del Mediterráneo con su arbolado

Colectivos sociales, ecologistas y vecinales (Grupo Ecologista Cóndor, Asociación de Vecinos Bastetania, Coordinadora Ecologista Almeriense y Asociación Ecologista Rakis), han pedido al Ayuntamiento de Almería que reconsidere la eliminación de los ficus de la avenida del Mediterráneo, argumentando que tienen varias funciones muy importantes como la oxigenación de una zona de Almería con mucho tráfico, además de proporcionar sombra y mejorar la "zona de ladrillo y cemento en la que se ubican".

Señalando, asimismo, que los argumentos que esgrime el Ayuntamiento son "peregrinos, sin fundamento y evidencian una desconsideración hacia una masa verde de las que tan necesitada está nuestra Ciudad", entienden que "sea un traslado y no una poda no es argumento ya que es donde están ahora donde son necesarios". Y sobre el coste de mantenimiento que suponen, desde estas asociaciones, señalan que cualquier zona verde o ajardinada requiere, como es lógico un mantenimiento, como las aceras, las calles, etc. "Se pueden citar ejemplos más fuertes" como los colegios o los hospitales, ante lo que sería incomprensibles razonamientos tipo "cuestan mucho y vamos a reducirlos".

Colectivos sociales piden replantear el proyecto de mejora al Ayuntamiento

También manifiestan que se ha necesitado más de medio siglo para que estos árboles consigan este porte, masa arbórea, que no "se van a conseguir ahora de una forma inmediata ni mucho menos".

Sobre el argumento que aporta el Ayuntamiento de que pretenden reorganizar el tráfico, desde estos colectivos se considera una "barbaridad" reducir las zonas verdes a favor de los coches. Lo que se está haciendo en los lugares civilizados es todo lo contrario.

Estos colectivos vuelven a recordarle al Ayuntamiento que "esta ciudad necesita más espacios verdes, como señala, no ya el sentido común, sino las directrices europeas" y muestran su disconformidad.