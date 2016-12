Educación ejecutará obras de retirada de amianto en seis centros de la provincia

La Consejería de Educación va a llevar a cabo durante las vacaciones escolares de Navidad obras para la retirada de elementos constructivos de amianto en seis centros docentes de la provincia de Almería: CEIP Mare Nostrum (Adra), CEIP Argar (Antas), CPR Lusor (Sorbas) y CEIP Goya, IES Caravaca e IES Alhadra, en Almería capital. Estas actuaciones se suman a las acometidas en los colegios Europa y Virgen del Mar y en el instituto Celia Viñas el pasado puente festivo de la segunda semana de diciembre. En conjunto, el presupuesto de estas nueve intervenciones supera los 300.000 euros. Los trabajos se centran, principalmente, en bajantes, depósitos, jardineras y en sustitución de cubiertas y falsos techos, entre otros.

Las obras, que se ejecutan en periodos no lectivos para no afectar a la actividad docente, forman parte del plan para la eliminación progresiva del amianto en las infraestructuras educativas aprobado por el Consejo de Gobierno el parado 5 de julio, que se desarrollará en distintas fases hasta el año 2022 con una dotación presupuestaria de 60 millones de euros. El plazo y los recursos asignados a cada intervención dependen de la conservación y vida útil del material evaluado, de su dimensión, de su mayor o menor accesibilidad y de si requiere o no material de reposición.

La Agencia Pública de Educación realiza desde el pasado mes de julio un trabajo de inspección e inventariado para contar con un registro de infraestructuras educativas con presencia de este material, que es el primer paso del proceso de actuación en la planificación de retirada de amianto de centros educativos.