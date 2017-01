Educación mantiene las unidades en los centros concertados almerienses

"Habrá concierto para las unidades estrictamente necesarias para asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial". Así de tajante ha sido la delegada de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernández, en las declaraciones realizadas a este periódico en pleno proceso de renovación de los conciertos educativos. Unas declaraciones que traducidas a la situación actual en la capital almeriense indican que, Educación mantendrá para el próximo curso las unidades con las que cuentan actualmente los centros concertados almerienses. La responsable de Educación ha detallado que la renovación de los conciertos se articula a través del "art 3 de la LEA, que regula la existencia de centros públicos y concertados en el Sistema Educativo Andaluz". No obstante, ha incidido en que "la prioridad del Gobierno andaluz es fortalecer y defender la escuela pública". Así, este mes de enero se hace efectiva una nueva convocatoria General, que conforme al Reglamento básico estatal (RD de 1985) resolverá los Conciertos Educativos para un nuevo periodo. Fernández ha aclarado asimismo que "ante el descenso de natalidad de los últimos años no está previsto incremento de nuevos centros concertados, y se tratará de optimizar los recursos públicos conforme a las necesidades de escolarización". "Por tanto, habrá concierto para las unidades estrictamente necesarias para asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial". "En las localidades donde convivan la enseñanza pública y la concertada no se disminuirán unidades públicas en periodo de admisión para posibilitar la escolarización del alumnado en la enseñanza pública". Desde la Federación Católica Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios de Almería (Fecapa), colectivo en que se agrupan todos los centros concertados, han informado de que recientemente han mantenido un encuentro con la delegada de Educación en el que se les ha informado precisamente de la renovación de los actuales conciertos, por un plazo de 6 años más en Educación Primaria, y 4 para el resto. Y un año para Educación Especial. "De momento se mantienen las unidades actuales, y lo que si es difícil es que se amplíen nuevas unidades en la concertada". Tal y como han indicado desde Fecapa, "lo que sí está claro es que la situación va en función de la demanda, lo cual se conocerá con más detalle a lo largo del mes de marzo --proceso de solicitudes de escolarización--". "Al parecer la previsión es que haya niños tanto para los colegios públicos como para los concertados". No obstante, es sabido por todos que en la zona centro de la ciudad, la demanda en los concertados siempre es muy elevada y supera con creces a la oferta de plazas. Desde la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT), han manifestado su rechazo a la renovación de los conciertos, en favor de la escuela pública. Tal y como han argumentado desde este sindicato, "no se pueden mantener dos modelos paralelos porque supone un despilfarro". Además, CGT considera que este tipo de centros favorecen la "desigualdad social, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades".