Educación, sindicatos y directores condenan las agresiones a dos docentes en esta semana

La delegada territorial de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernández, ha reclamado "respeto" y "apoyo" para los profesores y maestros de la provincia, que son "el pilar básico de las escuelas y los institutos" y cuyo trabajo, también "a favor de la convivencia es gratificante, pero complejo".

En declaraciones a Europa Press, la delegada defendió la figura de los docentes después de que se conociese que el pasado lunes hubo una agresión de un menor a su profesora en el IES Mar Azul de Balerma; y que el miércoles otro docente habría sido "zarandeado" por parte del padre de un alumno en el CEIP Solymar de Matagorda.

Así, la delegada señaló que, tanto a través de los equipos directivos como la inspección educativa, se trabaja de forma paralela para "restablecer la normalidad en la convivencia lo antes posible", sentido en el que se prevé "respaldar" las actuaciones que adopten los centros.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, condenó la violencia ejercida en ambos casos sucedidos en Balerma y Matagorda. Asimismo, este sindicato denuncia que estos hechos lamentables y sin justificación alguna se vienen produciendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos, por lo que una vez más quiso mostrar públicamente su apoyo al profesorado "que cada vez más se encuentra más indefenso ante estos actos de violencia".

Para CSIF Almería, las agresiones e insultos que sufren los profesores por parte de algunos alumnos y padres son "una auténtica vergüenza que no tiene justificación alguna". Así, desde la Central Sindical exigen a la Administración que actúe y deje de escudarse "en protocolos idílicos que no sirven para nada y que no hacen más que aumentar la sensación de indefensión del profesor".

La asociación de directoras y directores de Educación Infantil, Educación Primaria y Residencias Escolares de Almería (Asadipre) también ha mostrado su rechazo y condena a la agresión del docente en Matagorda. En la misma medida, a través de un comunicado han mostrado su "solidaridad" con el docente agredido, la dirección del centro, el Claustro y el resto de los miembros de la comunidad educativa del CEIP Solymar.