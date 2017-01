Emergencia enLos Filabres

Nunca llueve a gusto de todos. Y es que esta vez no ha sido una ola de fuego, sino la ola de nieve, viento y frío, junto a otras circunstancias, la que ha asolado parte de la masa de pinos de la sierra de Los Filabres. La gran cantidad de nieve acumulada desde el pasado mes de diciembre ha hecho que muchos pinos y especies que componen el bosque en esta rica y extensa zona forestal de la provincia de Almería se haya visto dañada al no haber podido soportar el peso del hielo y las feroces rachas de viento. Esto, unido al problema de la procesionaria, que ha dañado considerablemente la especie, y a un mal ordenamiento de la plantación que se hizo allá por los 50 y 60, han dejado a este pulmón verde de Almería en condiciones "muy tristes", tal y como indican vecinos de la zona que han visto crecer y brillar esta sierra desde sus inicios.

Árboles partidos por la mitad, otros arrancados desde la raíz e infinidad de ramas yacen en el suelo, unas encima de otras, componiendo una imagen que también han comentado los turistas que han visitado estos días la montaña atraídos por la nieve. Califican la situación como "desoladora".

Con la lluvia de los últimos días, que ha provocado el deshielo de parte de la nieve que cubría la sierra, ha quedado a la vista aún más el destrozo que no se recordaba desde hacía muchos años, según cuentan los vecinos de los municipios cercanos como Serón, Gérgal y Bacares. Bien es cierto que hacía años que un temporal de nieve como este no se veía en la provincia. Pero los expertos aseguran que no hay excusas. Apuntan a que "el bosque necesita una actuación urgente de saneamiento". Un experto en montaña que conoce a la perfección la sierra de Los Filabres y que habitualmente la recorre con actividades deportivas en grupo, David Cañadas Ruiz, segura que "el motivo de esta caída masiva de pinos se debe a una mala repoblación que se hizo hace 70 años, con pinos muy juntos unos con otros que al crecer no les entra la luz del sol, por lo que aunque están sanos, no son pinos fuertes, están escuálidos y no soportan el peso de la nieve. Además, la plaga de procesionaria también les ha afectado". Cañadas insiste en que el bosque de Los Filabres, especialmente las zonas más altas e internas, está pidiendo a gritos que la saneen como ya se hizo con las zonas que pegan a la carretera. "Hace dos días que he tenido la oportunidad de recorrer la zona con una actividad de raquetas de nieve y la impresión que me ha dado la sierra es de absoluta dejadez", sentencia David Cañadas, quien indicó que este tipo de daños no solo se ven en esta zona de Almería, sino también en la sierra de Baza y en el Puerto de la Ragua, que están en la misma situación y por los mismos motivos.

La población de pinos más afectada está precisamente en la zona más alta, en los alrededores de Calar Alto, a 2.168 metros de altitud. El técnico en montaña señala la parte del Serro del Joraique hasta el Arroyo Berruga como una de las manchas más dañadas, y donde se pueden ver pinos prácticamente sin hojas, únicamente con las copas verdes, por la falta de luz solar, lo que los hace estar muy débiles. Los ejemplares aparecen descabezados, tumbados con las raíces al aire o a punto de caer. Pero solo hay que darse un paseo a lo largo de la carretera que une Gérgal con Las Menas de Serón y Bacares la AL-1178, para ver un rosario de árboles partidos que flanquean el camino, lo que da buena cuenta de lo que se puede encontrarse monte a través...

Es lo que los vecinos describen como "la otra cara del temporal", pues el agua que tanto ansiaban ha llegado para beneficiar al suelo del campo, también a los manantiales, a la economía rural de la comarca y al turismo, pero ha provocado, por contra, daños en la masa de pinos que ahora la Junta estudiará cómo paliar. Eso sí, no hay duda de que el beneficio de estas nevadas ha sido más que el perjuicio, como así indican tanto los agentes forestales como los técnicos de Medio Ambiente.

Aún así, a pesar del aparente caos, la magnitud de los daños aún no ha podido ser evaluada en su conjunto por los responsables de la administración andaluza, dado que las nevadas no han cesado (precisamente el viernes caían los últimos copos) y que es prácticamente imposible el acceso a las zonas más altas, donde se presume que están los mayores desperfectos.

Desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente explican que están a la espera de que pase el temporal y la nieve que hay acumulada en la sierra se derrita lo suficiente para poder iniciar el trabajo de evaluación de la zona en su conjunto y así poder adoptar las medidas y planes de actuación más idóneas. No obstante, anuncian que la retirada del combustible que hay en el suelo se llevará a cabo en cuanto sea posible, bien a través del personal del Dispositivo Infoca, que actualmente y hasta el mes de junio se encuentra inmerso en tareas preventivas y tratamientos selvícolas, o a través de un plan especial. Según destacaron los técnicos de Medio Ambiente a Diario de Almería, "la forma de actuación dependerá de la magnitud de los daños que se cuantifiquen una vez que se haya hecho el preceptivo informe de análisis de la situación. Y éste se llevará a cabo por los propios técnicos de le delegación y los agentes forestales".

De una forma u otra, la administración andaluza ha anunciado que es consciente de la situación y que actuará en consecuencia para poner a punto la sierra más grande de Almería. La madera que se recoja durante las tareas de limpieza será ofertada públicamente para que las empresas o particulares que estén interesados en su aprovechamiento puedan realizar las correspondientes solicitudes. Se trata de un trámite habitual que cada año se lleva a cabo cada vez que se realiza una limpieza en las masas forestales y la cantidad de madera es susceptible de aprovechamiento, según explicaron desde la propia delegación provincial.Lo que sí está claro es que la Sierra de Los Filabres está de moda, más aún cuando está cubierta de blanco. No hay nada más que ver la cantidad de turistas que la visitan cada fin de semana para disfrutar de sus paisajes y de la diversión que ofrecen fenómenos meteorológicos que únicamente aparecen durante el invierno.