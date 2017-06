Pérez Navas: “El acuerdo del PGOU deja al descubierto al PP, porque era cuestión de mejoras y no de voluntad política”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha mostrado su satisfacción tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y la Junta de Andalucía para el desbloqueo de la tramitación del PGOU de la ciudad para, a continuación, subrayar que en este asunto “el Partido Popular ha quedado al descubierto” ya que se ha constatado “que no era una cuestión de voluntad política, como criticaba el PP al gobierno andaluz un día sí y otro también, sino de llevar a cabo mejoras técnicas por parte del Ayuntamiento”. El avance, ha proseguido Pérez Navas, “constata nuestra postura de siempre, que no es otra que hay que dejar trabajar con lealtad y con colaboración institucional” y, por el contrario, no dedicarse “a abrir nuevos frentes de confrontación, algo recurrente por parte del equipo de gobierno del PP con el tema del PGOU”.

De ese modo, ha abogado por mantener “esa colaboración a partir de ahora, ya que todavía nos queda un año difícil de tramitación”. En concreto, ha detallado que “las carencias” del PGOU -que ha tildado de proyecto “hecho a retazos por varios concejales de Urbanismo, con la suma de muchos convenios y de muchas visiones políticas de la ciudad, aunque siempre de un mismo partido”- eran especialmente significativas en lo referente “a la reformulación de cuestiones como la de La Molineta o la inundabilidad de la Vega”. En ese sentido, ha instado a los populares “a empezar a trabajar en la concesión del agua para hacer el cambio a desalada de una forma paulatina y que pueda garantizar nuestro desarrollo sostenible”. “Este PGOU que se ha tenido que mejorar no es nuestro PGOU, aunque queremos en este momento que se apruebe y que salga adelante, como norma básica que dé una seguridad jurídica que ahora mismo no hay”, ha remarcado.

Traslado de la Estación

Por otro lado, el portavoz de los socialistas se ha referido también a la propuesta que el gobierno municipal ha elevado al Gobierno de España para valorar el posible traslado a la zona de La Goleta de la Estación que tendrá que recibir a los pasajeros que usen en el futuro la Alta Velocidad. Y lo ha hecho para considerar que el alcalde está “muy desubicado y desorientado” y anda “cuestionando todo, hasta las propias decisiones del PP desde hace años”. Por ese motivo, los socialistas han mostrado su temor a que esta propuesta sea realizada “para querer perder tiempo” y debido a que el gobierno municipal “quiera más rescatar la mala imagen de ADIF y del Ministerio de Fomento, que realmente rescatar la ejecución de ese proyecto y exigirlo al Gobierno de la Nación”.

A partir de ahí, desde el PSOE han reclamado que deje de lado ese comportamiento de replanteamiento constante de todos los grandes proyectos en la ciudad y que, en este caso concreto, “defienda más a la ciudad y la exigencia de que el Gobierno de España ponga dinero para la integración ferroviaria que teníamos clara y con la conexión al puerto, a la que no podemos decir adiós”. En ese punto ha hecho especial hincapié puesto que, a su juicio, el nuevo planteamiento “tiene el gran peligro de que podría ser el adiós definitivo de la conexión al puerto”. Los socialistas, ha sentenciado, “no queremos que se pierda más tiempo, y lo que queremos es que nuestro soterramiento tenga integración con el puerto, que se utilice la Estación antigua junto con la Estación Intermodal y que no nos cueste más dinero”.