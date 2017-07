Estudiantes reclaman más plazas, más destinos y mejores becas de movilidad

La Universidad de Almería ha presentadolos resultados de la encuesta de expectativas realizada a los estudiantes sobre los programas de movilidad internacional. La UAL cumple el objetivo marcado por la Comisión Europea de que el 5% anual de los estudiantes de Grado tengan una beca de movilidad. La encuesta se ha lanzado a 11.214 estudiantes de los cuales han respondido 2.840, casi un 25% según ha subrayado el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas "hemos hecho la encuesta porque queremos que nos critiquen, que nos den ideas, sugerencias; trabajamos para ellos y nos guiamos por estas respuestas. Los alumnos lo que piden es más plazas, más destinos y becas mejor dotadas económicamente".

La UAL tiene un 20% de alumnos con becas de movilidad y un 80% que no salen al extranjero por problemas económicos "de ellos el 51% no se va al extranjero por el coste de la estancia; en particular los alumnos Erasmus reciben una financiación interesante pero no cubre el total de la estancia y es un motivo de queja", destaca el vicerrector de Internacionalización.

El 88,9% de los estudiantes de la UAL sí quieren irse al extranjero y en su mayoría prefieren destinos de la Unión Europea, otros países de Europa, Norteamérica e Iberoamérica y Asia-Pacífico en ese orden "tenemos 800 convenios y destinos muy atractivos, de hecho acabamos de firmar uno con la Polinesia francesa".

El Plan Estratégico de la Universidad de Almería apuesta por aumentar hasta el 6% anual las becas de movilidad "el 61% de los estudiantes piensa que la oferta de plazas en su titulación no es suficiente mientras que el 40% piensa lo contrario. Trabajamos para subsanar esto y mejorar la oferta. En este sentido, es importantísimo que los profesores de la titulación ofrezcan docencia en inglés para firmar más convenios".

La Universidad de Almería ha dado a conocer, además, los resultados de la convocatoria de movilidad de los Programas Erasmus+ K103 y K107. En el programa K107 la UAL es la número 5 en el ranking de movilidades, siendo la primera en proporción al número de estudiantes.