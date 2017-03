Eva Collado ofrece las claves del éxito profesional a través de una marca personal

Eva Collado, una de las mayores expertas del país en marca personal, ha ofrecido la conferencia 'Cómo mejorar tu futuro profesional a través de tu Marca Personal', en el Paraninfo de la UAL. Una cita dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria en la que la autora del libro 'Marca eres tú' ha desvelado cómo se crea el concepto de Marca Personal "tienes que hacer un viaje introspectivo porque la marca personal no es algo que se construye en dos días, cuando alguien nos diga te voy a dar un curso de marca personal para que tengas una marca personal potente en 6 meses no lo compréis, es un timo, no existe, no es verdad. La marca personal hay que trabajarla mucho, cuando haces ese viaje te das cuenta de lo bueno que eres en algunas cosas y de lo lejos que estás de otras cosas que necesitas para seguir avanzando profesionalmente". La reconocida experta ha recomendado a las personas interesadas en construirse una marca personal que realicen una encuesta a sus conocidos y allegados para que evalúen sus competencias "fue muy curioso porque competencias que yo creía que eran muy fuertes para mí no salieron tan bien valoradas y al revés. Y es que a veces creemos que tenemos unas cosas pero los demás nos descubren que tenemos otras, se trata de ver de qué manera tú puedes hacer y ofrecer cosas para convertirte siempre en la opción preferente". La charla de Eva Collado, diplomada en Relaciones Laborales y Máster en Recursos Humanos con más de 20 años de experiencia en Capital Humano, ha inaugurado el ciclo de conferencias de expertos de referencia nacional que completarán la formación de los matriculados en los cursos JUMP.