Familias y docentes protestan contra el nuevo decreto de las guarderías

El nuevo modelo de financiación promovido por la Consejería andaluza de Educación para el sector de primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años), se ha convertido en la gran problemática de los directores y directoras de las guarderías concertadas con la Junta. Todos ellos, junto a padres, madres, docentes y sindicatos de enseñanza se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación almeriense, y del resto de delegaciones de las provincias andaluzas, en las que además se ha hecho entrega de firmas recogidas entre las familias y los centros, mostrando el "desacuerdo hacia un decreto ley presentado verbalmente por la Junta, para el que tampoco se nos ha pedido opinión. María Robira, vocal de Escuelas Infantiles Unidas (EIU) en Almería, ha incidido en que con el nuevo modelo de financiación que plantea el nuevo texto, "no vamos a poder hacer frente a los gastos". Para Aurora Miras, directora de una guardería concertada y miembro de EIU, "ahora llega la Junta con este nuevo decreto y dice que las familias que soliciten la plaza de 0 a 3 años fuera del período de admisión, se quedarán sin ayuda. Y esto va a hacer mucho daño en esta provincia. Especialmente por la cantidad de trabajos temporales que tenemos en el sector de la agricultura. Si una madre no está trabajando cuando se abra el proceso de admisión, y no solicita la plaza, --cabe recordar que la Junta prima a las familias cuyos padres trabajen con el fin de facilitar la conciliación-- y por ejemplo la llaman para la temporada de almacenes que empieza en octubre, y entonces solicita la plaza bonificada, ya no podrá ser". A juicio de Aurora Miras, "lo que ocurrirá previsiblemente es que con un trabajo temporal e inestable las familias no podrán hacer frente al coste de a guardería y optarán por dejar a su hijo con los abuelos en detrimento de esta etapa educativa de 0 a 3 años". "Yo estoy segura de que si en el proceso de admisión no lleno la guardería, en septiembre no me van a llegar y voy a tener que cerrar algún aula". Otro asunto es que la Junta tiene previsto incrementar en Andalucía un total de 12.000 plazas "con el mismo presupuesto". En este momento en la provincia hay un total de 168 guarderías concertadas con la Junta, con un total de 10.500 plazas subvencionadas. Tal y como han detallado desde Escuelas Infantiles Unidas, "ante el enorme retraso de la Consejería de Educación en publicar el nuevo Decreto Ley, este curso habrá un proceso excepcional de escolarización para solicitar las bonificaciones. Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza, pero no a bonificación". "Al solicitar plaza fuera del procedimiento de escolarización podrán obtenerla en el centro solicitado siempre que cuente con vacantes, pero sin poder disfrutar de ningún tipo de bonificación o subvenciones por estar sometido a un presupuesto cerrado". "Los padres solo dispondrán de 10 días para realizar la solicitud. Y fuera de este plazo no se contemplan ayudas". "Parece que el tema de los niños nacidos después del 12 de mayo está solucionado pero no sabemos ni cómo ni en qué condiciones. Los niños que por alguna circunstancia laboral o familiar (como enfermedades u otras), no tienen garantizada la bonificación fuera del periodo de admisión".