Firmada la adhesiónLa Junta se embarca en la integración del Puerto con la ciudad

El vicepresidente reclama al Estado el ramal ferroviario

Durante el acto de la firma de la adenda Puerto-Ciudad, el vicepresidente andaluz y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido al Gobierno central que sea "sensible" y preste "atención" a las infraestructuras que permitan el desarrollo de los puertos, entre ellas el Corredor del Mediterráneo y el Corredor del Atlántico. "De qué sirve si nosotros relanzamos más los puertos, como estamos haciendo ahora en Almería, si no conseguimos también darle un gran contenido y alcance económico sacando las mercancías por vía férrea a Europa", ha preguntado durante la firma del convenio por el que la Junta se incorpora al protocolo de colaboración para la Ordenación del Puerto-Ciudad de la capital almeriense. Ha dicho que no es posible seguir sosteniendo dos millones de inversión en el caso del Corredor del Mediterráneo o 20 millones en el caso del Corredor Atlántico" y asegura que éste "no es un problema de confrontación política entre PSOE y PP, sino que es una necesidad y una realidad de la economía andaluza para el despegue definitivo". Martínez Barrios ha apuntado que se trata de una "exigencia" que ya han realizado los empresarios almerienses, entre otros, hace "muy pocas fechas", y recuerda que a través de la Sociedad de Logística, el Gobierno andaluz ha realiza un trazado con "algunas obras muy terminadas" para conectar todos los puertos con distintas salidas. "No es posible seguir sosteniendo una logística con tantos cientos de empresas y tanta facturación hacia Europa que no tenga todavía el ramal ferroviario adecuado".