Firmada la ampliación del paseo marítimo

Compromiso de agilidad para El Toyo y de visita, a La Cañada

La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no sólo ha visitado la zona sobre la que se va a desarrollar la ampliación del paseo marítimo, sino que también ha tenido oportunidad de conocer la playa de El Toyo y la zona de la Cañada, "diferentes espacios que requieren de la actuación de Costas", ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha agradecido a Raquel Orts "su disposición y el interés mostrado". "Estoy seguro de que serán una realidad pronto en beneficio de todos los ciudadanos de Almería", ha concluido. Por lo que se refiere a la playa de El Toyo, Orts ha reconocido que "existe un proyecto adelantado" y que es voluntad de la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sacarlo a tramitación "lo antes posible". "Se va a diferenciar, en este caso, aquella parte que no hay que tramitar ambientalmente de la que sí necesita de esta tramitación, para darle al proyecto la mayor agilidad posible. La idea es, por tanto, empezar a trabajar de manera inmediata con la tramitación", ha aclarado. Respecto a La Cañada, ha señalado cómo el alcalde de Almería se ha preocupado por explicar 'in situ' la realidad, orígenes y situación actual de la zona, además de pedir que desde la Dirección General se estudien las diferentes posibilidades de actuación.