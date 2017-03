Fomento no compensará a Sacyr por el contrato anulado del AVE

Fuentes de ADIF argumentaron ayer, además, que los datos sobre inversiones en el Corredor Mediterráneo que se han ido a los ejes y ramales hacia Madrid no supone ni mucho menos el 80% de las inversiones realizadas y por hacer, de un total de 17.460 millones, ya que esta cantidad sólo contempla la realización de proyectos entre Figueras y Algeciras y no se han incluido los tramos radiales desde Madrid hacia las capitales de Tarragona, Valencia, Albacete, Alicante, Sevilla, Córdoba y Málaga.

El desarrollo de la plataforma de Alta Velocidad en un trazado de poco más de 12 kilómetros salió con un precio de licitación de 71,2 millones en el mes de marzo de 2015 y en julio se adjudicó a Sacyr por 33 millones, es decir, con una quita de más del 50% que ya en su día fue duramente cuestionada por los contratistas y partidos de la oposición. Desde esa fecha hasta la de la rescisión del contrato hace menos de un mes no se ha movido ni una sóla piedra en los terrenos al quedar parcelas sin expropiar y no haberse realizado tampoco el cambio de ubicación de la tortuga mora. En noviembre se planteó la empresa la anulación del acuerdo y presionó al ADIF con conseguir más financiación para el tramo a través de modificados de obra. La sociedad estatal no aceptó estos nuevos condicionantes después de una adjudicación casi temeraria y porque tampoco tenía culminado el proceso expropiatario. Es más, el acta complementaria de la comprobación del replanteo de 2016 recogía la imposibilidad de modificar los términos técnico-económicos del contrato.

"Se tienen que dar condiciones para invertir y aún no se puede licitar"

El diputado nacinoal del PP por Almería, Rafael Hernando, no ha querido adelantar las partidas del capítulo inversor para la provincia recogidas en los Presupuestos Generales del Estado pendientes de aprobación y precisó que las prioridades son la mejora de las comunicaciones por carretera con accesos a la A-7, actuaciones hídricos y "el gran proyecto tiene que ser la Alta Velocidad". Eso sí, no tienen por qué figurar en los que se están negociando fondos para nuevos tramos porque ha dejado claro que se tienen que dar las condiciones reales para invertir y "hoy por hoy sabemos que no se podrá licitar ninguno de los tramos en meses" en alusión al contrato que recientemente se ha rescindido a Sacyr. Hernando planteó un marco presupuestario realista y precisó que no es un buen síntoma tirar de agravios comparativos porque el Corredor serviría de poco si no se acaban los proyectos de Cataluña"