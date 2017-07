Foro de debate sobre la gestión de los espacios verdes urbanos

El municipio de Dalías se estrenó ayer como sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería con la inauguración de la formación sobre la ''Gestión sostenible de los espacios verdes urbanos". Un tema que ha despertado gran interés entre todos los estudiantes debido a su actualidad, lo que ha llevado a cubrir por completo las plazas que se ofertaron en un principio.

La inauguración estuvo presidida por la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería, María del Mar Ruiz, que agradeció la total predisposición del Ayuntamiento de la localidad de Dalías para llevar a cabo este curso. "La preocupación por el medio ambiente está generando la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo sostenible en el que las ciudades y los espacios verdes puedan convivir y además sean espacios verdes sostenibles en función del entorno, ciudad, clima y condiciones naturales de donde estén" explicó la responsable universitaria.

El alcalde de la localidad hizo pública su intención de seguir colaborando con la organización

El alcalde de Dalías, Francisco Giménez,hizo pública su intención de colaborar con la UAL en otras actividades. Sobre el curso, señalando que "para mí como alcalde es peligroso hablar de que muchos de los espacios verdes del casco urbano no son los más adecuados. Seguramente todos los alcaldes que hemos pasado por Dalías hemos plantado una planta o un trozo de césped haciendo lo que creíamos mejor, pero que resulta que no era lo más adecuado y ahora estamos sufriendo las consecuencias del mantenimiento. El problema no es sembrar una especie tropical o exótica, sino el mantenimiento y los problemas que trae consigo" expuso el primer edil.

Asimismo, el presidente del Casino de Dalías, José Gabriel Lirala confesó que " El Casino hoy ha dejado sus puertas abiertas como señal simbólica de bienvenida a la UAL". Por otra parte, el responsable del Jardín botánico La Almunya del Sur y codirector del curso, Carlos Collado, afirmó que " la sociedad, el progreso y nuestros hábitos están degradándolo todo como la peor las plagas bíblica".

Por último, la directora de CECOUAL y de este Curso de Verano, Esther Giménez, habló de la sobreexplotación de los recursos como el más preciado por nosotros como el agua: "Para combatir el cambio climático una de las cosas que podemos hacer es una buena gestión de esos espacios verdes urbanos, que no son algo aislado sino que están conectados con el resto, porque todos vamos en el mismo barco".