"Lo del Gobierno con el AVE de Almería es la crónica de una muerte anunciada"

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, argumentó ayer que los proyectos hídricos que necesita la provincia están "olvidados, abandonados y muertos", al igual que ocurre con la Alta Velocidad de la que hacen hoy 1.676 días sin obras. Sobre las últimas noticias al respecto, que no han sido nada halagüeñas en alusión a la rescisión del contrato de Sacyr, el líder de los socialistas almerienses lamentó que se trata de la "crónica de una muerte anunciada" por las circunstancias en las que el Gobierno tramitó la adjudicación. "La realidad de las cifras y de la obra ponían de manifiesto que, sin expropiaciones y con un proyecto adjudicado con una bajada económica temeraria, lo más lógico era que pasadas las elecciones y una vez que el PP hubiera obtenido los votos que necesitaba, ese proyecto terminaría en la papelera, como así ha sido", aseguró ayer. "Y así llevamos cinco años. Lo que tiene que hacer la sociedad almeriense es plantarse porque, si no, seremos los últimos de Filipinas", argumenta. Para el PSOE de Almería es "intolerable" la pérdida de dinero y tiempo en la que se ha convertido el proyecto del AVE con el Gobierno de Rajoy. Por último, señaló que "Almería no se merece que los dirigentes del PP no den la cara, más pendientes de su congreso".