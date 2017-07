El Gobierno dice que el cese del comisario se debe tan sólo a cambios "operativos"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado este jueves que el traslado del jefe de policía en Almería Adolfo Castaño se debe a cambios "operativos y organizativos exclusivamente". En declaraciones a los medios en Sevilla, Sanz ha señalado que no le consta "ninguna relación" de este cambio de destino con la advertencia por parte de Castaño de falta de medios ante la inmigración. "Somos muy conscientes de las necesidades en relación con la inmigración, sobre todo en un momento en el que se está multiplicando un 300 por cien". Asimismo, ha asegurado que "no hace falta que nadie venga a decir ni a reclamar" porque "lógicamente somos muy conscientes de las necesidades" y por este tipo de circunstancias "no hay ceses, ni cambios".