Ni 'Gordo' ni flaco

Los agraciados con alguno de los premios que el Sorteo Extraordinario de Navidad repartió ayer no habrán reparado en ello. Pero la edición de 2016 ha sido una de las que menos euros ha dejado en la provincia durante los últimos años: poco más de 1,7 millones de euros. Casi un millón en segundos premios (4.536), 20.000 euros en un cuarto (59.444), y 642.000 en quintos (22.259, 3.371 y 60.272). Quedan lejos los 760 millones que hicieron que Almería se despertara rica el 22 de diciembre de 2015.

Aun así, las zonas en las que el premio ha hecho que las navidades sean algo más alegres son similares a las del año pasado. El municipio de Roquetas de Mar ha vuelto a repartir. La administración número 3 de Aguadulce ha vendido cien décimos (10 series) del 22.259, uno de los tres quintos agraciados en Almería. En total, 600.000 euros. Y ha sido in extremis. El número estaba disponible en la web del despacho 'El Maúllo de Oro', pero no tuvo demasiado éxito. Así que a última hora, a apenas un par de semanas, las series se colocaron en ventanilla. Y fue entonces cuando el número comenzó a desaparecer de la administración. Juan José Rodero, responsable del despacho, lleva repartiendo suerte dos años consecutivos. Califica de "bendito follón" el que se formó en el número 545 de la Avenida Carlos III de Aguadulce, donde, ya vendió también 35 series de un quinto premio después de que en octubre de 2015 se hiciera con la titularidad del despacho. "Dimos un quinto, el número 89.023". Juan José se enteró de la noticia mientras se tomaba un café. Belén Ortiz, trabajadora de la oficina, fue le encargada de salir corriendo para darle la buena nueva. Además, Rodero se muestra satisfecho porque sabe que el premio ha estado bastante repartido entre los vecinos del municipio.

En la administración estaba María Campos, una de las premiadas. Es de Madrid, pero pasa parte de su tiempo en Aguadulce, donde tiene una segunda residencia. Compró una serie completa: "La repartí entre los hijos, amigos y cuñados. Yo me he quedado con cuatro de los décimos. El dinero lo voy a utilizar para tapar agujeros, me alegro sobre todo por mis hijos".

La Comarca del Almanzora también ha vuelto a tener suerte. Tíjola es uno de los municipios fijos en el Sorteo Extraordinario de Navidad. De su terminal salieron dos décimos premiados con el segundo premio. Un total de 250 euros. En Albox, también mediante esta fórmula de compra, se vendieron tres décimos del mismo número (375.000 euros). Un cuarto premio, y también por terminal, se repartió en El Ejido.

También hubo premiados por quintos premios en el barrio de La Cañada de la capital, Garrucha, Mojácar, Pulpí y Roquetas de Mar.