Guadalinfos cerrados por la falta de partidas presupuestarias

La política del "tú más" ha llegado a los Guadalinfo. Un enfrentamiento entre PP y Junta de Andalucía, uno más, en este caso con unos centros que deberían acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos como eje de batalla. La primera en lanzar la piedra fue la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, quien tras una visita a Dalías, informaba que el centro Guadalinfo del municipio es el único de la comarca que permanece cerrado desde el pasado 31 de diciembre. Crespo aseguró que en la provincia de Almería han llegado a estar cerrados 20 centros Guadalinfo al no publicarse la orden de incentivo por parte del Gobierno Andaluz en "tiempo y forma", ya que la orden de incentivos se tenía que haber publicado antes de que finalizara 2016. Sin embargo, como ya lleva tiempo ocurriendo no lo hicieron, y el Ayuntamiento "para no cargar con los gastos que genera el centro, decidió cerrarlo". Por su parte, el parlamentario andaluz del PP de Almería, Amós García, mantuvo que desde el año 2004 la Junta no ha consolidado los puestos de trabajo de los dinamizadores locales andaluces.

Sin embargo, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, exigía horas más tarde a la Diputación de Almería la convocatoria de las ayudas que el ente provincial tiene que realizar para cumplir con su compromiso de mantenimiento de la red de centros Guadalinfo. Según detalló Miguel Ángel Tortosa, la Junta publicó su orden de incentivos en BOJA el 3 de febrero, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2017, para garantizar la continuidad de la red durante el presente ejercicio con una dotación de 1.624.211 euros, el 66%, mientras que la Diputación tiene que aportar 812.105 euros (el 33%) pero aún no ha realizado su convocatoria.