Guarderías concertadas temen el cierre de aulas por el nuevo decreto de la Junta

Las guarderías concertadas temen que todo este asunto acabe en el cierre de aulas de estos centros conveniados con la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ultima un decreto ley en materia de escuelas infantiles que, entre otras cosas, eliminará la posibilidad de subvenciones para la educación de niños de 0 a 3 años de aquellos que quieran apuntar a sus hijos en la guardería con el curso empezado. Ésta y otras medidas, como permitir que se oferte a la baja el coste de cada plaza, en lugar de la tarifa fija de 278,90 euros, como hasta el momento, ha saltado la alarma entre los profesionales del sector y a los padres, que prevén protestas el próximo martes a las puertas de la Delegación de Educación. Tal y como ha señalado la portavoz de las guarderías concertadas de Almería, Aurora Miras, además directora de uno de estos centros concertados y de otro privado, "la mayoría de las guarderías concertadas se encuentran en barrios en los que las familias necesitan que las plazas sean bonificadas". "Ahora llega la Junta con este nuevo decreto y dice que las familias que soliciten la plaza de 0 a 3 años fuera del período de admisión, se quedarán sin ayuda. Y esto va a hacer mucho daño en esta provincia. Especialmente por la cantidad de trabajos temporales que tenemos en el sector de la agricultura. Si una madre no está trabajando cuando se abra el proceso de admisión, y no solicita la plaza, --cabe recordar que la Junta prima a las familias cuyos padres trabajen con el fin de facilitar la conciliación-- y por ejemplo la llaman para la temporada de almacenes que empieza en octubre, y entonces solicita la plaza bonificada, ya no podrá ser". A juicio de Aurora Miras, "lo que ocurrirá previsiblemente es que con un trabajo temporal e inestable las familias no podrán hacer frente al coste de a guardería y optarán por dejar a su hijo con los abuelos en detrimento de esta etapa educativa de 0 a 3 años". "Yo estoy segura de que si en el proceso de admisión no lleno la guardería, en septiembre no me van a llegar y voy a tener que cerrar algún aula". Otro asunto es que la Junta tiene previsto incrementar en Andalucía un total de 12.000 plazas "con el mismo presupuesto". En este momento en la provincia hay un total de 168 guarderías concertadas con la Junta, con un total de 10.500 plazas subvencionadas.