La Guardia Civil denuncia al Ayuntamiento de Bacares por echar gasoil B a los vehículos oficiales

El alcalde de Bacares, José Segura, ha reconocido en el último pleno que se celebró en la localidad, tras una pregunta del portavoz del PP, Ricardo Pascual, que la Guardia Civil ha denunciado al Ayuntamiento de Bacares por echar gasoil B a los vehículos oficiales y a la maquinaria municipal, algo que es “ilegal”.

Aunque Pascual desconoce la cuantía que el consistorio deberá abonar, señala que “debería ser el alcalde el que la pagara de su bolsillo”, ya que según explica “si un trabajador echó gasoil B al vehículo oficial fue porque el primer edil así se lo ordenó”, con lo cual “no deberíamos pagar todos los vecinos una decisión de José Segura, quien a pesar de señalar que no sabía que estaba incumpliendo la Ley, eso no le exime de cumplirla como así tenemos que hacer todos los ciudadanos”

Durante el pleno municipal, el portavoz del PP defendió en todo momento al trabajador del Ayuntamiento quien lo único que hacía era cumplir órdenes de José Segura, sin embargo, el alcalde no dudó en echarle la culpa de lo ocurrido, para seguidamente señalar que será el Ayuntamiento el que se hará cargo de la cuantía que se imponga de multa.

“El trabajador es una persona honrada que no para de trabajar por su pueblo, que se merece una estatua, y no me parece justo que por hacer caso al alcalde se vea perjudicado. Me duele esta situación porque él no es el responsable de lo que ha pasado, y el que debería pagar la multa es el señor José Segura de su bolsillo, por haberle dado la orden”, ha manifestado.

Por otra parte, Ricardo Pascual explica que el Ayuntamiento de Bacares tenía almacenados en dependencias municipales, concretamente en el almacén, 2.000 litros de gasoil B, con el que presuntamente se abastecía a los vehículos del Ayuntamiento, a pesar de ser una “ilegalidad”. Pero tras la denuncia al coche oficial, dos días después se vieron obligados a devolver el gasoil B y reponer con gasoil A, por orden de la Guardia Civil.

El portavoz del PP señala que ha tenido acceso a los gastos de los últimos años en el Ayuntamiento y que no ha visto ninguna factura de gasoil B, simplemente ha podido ver algún tiquet de gasoil A, pero en ningún caso hay facturas de compra de grandes cantidades de este combustible a pesar de estar en el almacén municipal.