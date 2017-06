David Guetta, DJ Tiësto y Pendullum, protagonistas del 'Dreambeach Villaricos 2017'

Grandes nombres de la música electrónica a nivel internacional, como David Guetta, DJ Tiësto o Pendullum, que vuelve a los escenarios, serán los protagonistas de la quinta edición del Festival 'Dreambeach 2017', que se celebrará en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora, del 10 al 14 de agosto.

El festival, uno de los referentes de la música electrónica en Europa, se ha presentado este miércoles en el Palacio Provincial, ya que la Diputación de Almería colabora con el 'Dreambeach 2017', tal y como se comprometió durante la celebración de Fitur el pasado mes de enero. Además, el vicepresidente provincial, Javier Aureliano García, ha anunciado que "en 2018, vamos a colaborar más a nivel logístico y económico" porque este evento "es un importante escaparate" para 'Costa de Almería'.

El 'Dreambeach 2017' ofrecerá a las 200.000 personas que pasarán por su renovado recinto de conciertos más de una treintena de grupos y artistas de música electrónica durante cinco intensos días de actividad, que arrancarán el 10 de agosto con la fiesta de Máxima FM en la zona de acampada. En esta inauguración, actuarán Arturo Grao, Javi Sánchez, José AM, José M Duro o Ramses López, entre otros.

La gran cita electrónica del verano arrancará el día 11 con una 'Welcome Party' para abrir boca a todo lo que 'Dreambeach' ha preparado para esta quinta edición. Aquí, saldrán al escenario Dillon Francis, Oliver Heldens, Brian Cross, Nicole Moudaber, Mala Rodríguez o Seth Troxler, entre otros, en una primera jornada "sin precedentes".

Este día también se celebrará la fiesta temática 'La Resistencia', con grandes nombres de la música electrónica de los años 90, como Chimo Bayo, DJ Chumi, Rafa XL, Paco Pil o Raúl Ortiz, impulsor del proyecto.

El sábado 12 de agosto llegará uno de los platos fuertes del cartel del 'Dreambeach 2017', con las actuaciones de Carl Cox, David Guetta, Project One o Noisia 'Outer Edges', como cabezas de escenario. En segunda línea, estarán Borgeous, Cuartero, Don Diablo, Hot Since 82, Loco Dice, Popof, Surgeon, The Zombi Kids, Nicky Romero, Horacio Cruz o Blanca Ross.

La tercera jornada del festival tampoco dejará tregua, con nombres internacionales como Pendullum, Marco Carola, Marshmello o Wilkinson como headliners, a quienes acompañarán en segunda fila Adam Beyer, Culture Shock, Beauty Brain, Luciano, Yves V o Paco Osuna. Además, el 13 de agosto habrá un espacio dedicado al 'Hardstyle', con las actuaciones de Angerfist, Atmozfears, Code Black, Radical Redemption, Stereo Code o The Beast Project.

Por último, el 14 de agosto 'Dreambeach' se despedirá de su público hasta el próximo año con artistas como DJ Tiësto, Chase & Status, B Jones, Critical Soundsystem, Netsky o Borgore. Además, en la superproducción 'Elrow' estarán en el line up Pan-Pot, Nastia, De la Swing y George Privatti. FESTIVAL REFERENCIA DE LA

Durante la presentación del 'Dreambeach 2017', el vicepresidente de la Diputación de Almería ha asegurado que, para la provincia, el festival "es una tarjeta de presentación muy importante con la que se llega a miles de personas a las que no podríamos acceder si no fuera por este festival y contribuye a posicionar la marca 'Costa de Almería' entre este segmento potencial de turistas".

García ha recordado que el evento llega "a miles de personas", ya que, durante la pasada edición, se registraron 160.000 visitantes. Además, este año destaca la presencia de David Guetta "el más mediático del cartel", que "colocará el nombre de Villaricos y Almería en su gira, lo que generará una gran cantidad de impactos que no están pagados", ya que se trata de un artista mundialmente conocido.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, también ha resaltado el revulsivo económico y turístico que supone el festival para el municipio y el Levante Almeriense en general, y que se celebra en "dos enclaves únicos de la costa", como las playas de Villaricos y Palomares.

El director artístico del Festival 'Dreambeach 2017', Gonçalo Miranda, ha explicado que en esta quinta edición "queríamos hacer algo distinto, tener artistas consagrados como David Guetta o Tiësto, que llevan veinte años siendo número uno, y, por eso, en este quinto aniversario, queríamos contar con ellos. Además en el caso de Guetta en concreto, rechazó otras ofertas para venir a 'Dreambeach' porque había oído hablar muy bien de este festival".