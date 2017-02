El IAM reclama que no se recorte "ni un euro" en la protección de mujeres

La muerte de la vecina de Huércal de Almería que fue degollada por un hombre con condenas previas por violencia de género y que se encontraba en busca y captura sigue levantando ampollas. La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Francisca Serrano, hizo este jueves un llamamiento al Ministerio del Interior para que articule una mayor cooperación y coordinación para evitar casos como éste y "no recorte ni un euro en las plazas de los agentes de Policía ni en la formación de los profesionales que tienen que atender a las mujeres".

"Sobre todo es imperdonable que un tengamos conviviendo con nosotros conviviendo de forma tan cercana a un agresor en busca y captura. Pido al Ministerio que revise los protocolos de las condenas a maltratadores y delincuentes", dijo Serrano, quien aseguró que los datos sobre violencia de género son "demoledores" por lo que, "ahora más que nunca, hay que coger impulso y poner rostro al maltratador, al que acosa, al que asesina. Miles de mujeres en la provincia necesitan de la colaboración ciudadana, el apoyo de sus familiares, el respaldo de los profesionales y estar protegidas", añadió.

Sólo un 36,4% de las mujeres asesinadas en 2016 habían denunciado de forma previa

En este sentido, la coordinadora apuntó que en 2016 aumentaron las mujeres asesinadas que habían denunciado el año anterior, de forma que si en 2015 fueron sólo un 21% de las víctimas, el año pasdo fueron un 36,4% las que "hicieron caso de las admnistraciones públicas, denunciaron, tenían una orden de alejamiento y a pesar de ello fueron asesinadas".

Francisca Serrado mantuvo que se han vivido años de retrocesos en los derechos de las mujeres, de forma que España ha pasado del puesto 12 al 29 en el ránking sobre la igualdad que elabora el Foro Económico Mundial. Asimismo, sostuvo que el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 37% los presupuestos para la igualdad y un 17% los de la violencia de género, mientras que la Junta los ha subido un 2% y un 11,8%, respectivamente, manteniendo "todos sus servicios y programas".

Por otro lado, dijo que el programa de atención a víctimas menores atendió a 12 chicas en 2016 y que desde octubre de 2012, cuando se puso en marcha, han sido 38, atendiendo además a 62 menores hijos de víctimas de la violencia de género y 44 madres en 2016. El año pasado también se atendieron a 67 mujeres a través del servicio de atención psicológica y jurídica a víctimas de agresiones sexuales, siendo un total de 428 las que han recurrido al mismo desde que echó a andar en 2010.

Serrano denunció que las mujeres han sido las protagonistas de una "permanente revolución social" que "no ha sido tan silenciosa como silenciada. A lo largo de la historia ha querido ser silenciada". No obstante, subrayó la labor del IAM para alcanzar unos "niveles aceptables de formación en feminismo" y dijo que las metas para este año pasan por una serie de "sueños": "Sueños hacia la igualdad real, que no existe; sueños de acabar con la violencia de género, de obtener la colaboración de toda la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más responsable, de mujeres líderes de la tranformación económica con perspectiva de género".

Asimismo, indicó que el IAM también centrará su atención en las tecnologías de la información y la comunicación porque es "un lenguaje que entiende la juventud" y por que "el machismo se ha colado en las redes sociales con nuevas formas de violencia machista", por lo que todas las campañas de este organismo tienen presencia en Twitter, Facebook, etc...

El IAM también abordará la trata con fines de explotación sexual, para lo que está diseñando diversos materiales, incluso para los medios de comunicación. "Es algo desconocido, nos perdemos pero es el segundo negocio que más dinero mueve a nivel mundial en el que los productos son mujeres y los que los compran son hombres, no de otros planetas, sino los más cercanos: Padres, hermanos, hijos...", concluyó Serrano, quien también presentó la campaña informativa "La Tribu de Igu".