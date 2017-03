Implican a los municipios en la escolarización de los pequeños en las guarderías

Concurrencia competitiva para las ayudas

La nueva normativa establece la concurrencia competitiva como procedimiento para la concesión de estas ayudas. El criterio de priorización de las solicitudes será la renta per cápita anual de la unidad familiar y, en casos de empate, la edad del niño. Las ayudas se otorgarán a las familias, que cederán su cobro a los centros y abonarán a estos la diferencia con el precio establecido. Los centros actuarán como entidades colaboradoras de la Administración. Para ello, deberán firmar un convenio con la Consejería de Educación con las condiciones y obligaciones que asumen. Respecto a los gastos de gestión, recibirán una compensación económica en función del alumnado bonificado. El nuevo modelo también determina el precio máximo por plaza para no perjudicar a las familias, que se mantiene en 278,88 euros por un servicio de ocho horas y comedor. Los centros que participen en el programa deberán respetarlo y no superarlo en ningún caso. El mínimo será de 247,51 euros para ganar en competitividad sin menoscabar la calidad del servicio. Los requisitos y criterios de admisión del alumnado seguirán siendo los mismos, es decir, podrán solicitar plaza los representantes legales de menores cuya edad esté comprendida entre las 16 semanas y los tres años.