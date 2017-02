Inocentes víctimas del odio

Hace ahora siete años, durante el año 2010, un total de veinte menores fueron asesinados por su familia en España, la cifra más alta registrada en toda esta pasada década. En la provincia de Almería, se han producido dos de estos casos, de padres que han matado a sus hijos movidos por la venganza u otras circunstancias especiales Son sin género de dudas las peores cifras sobre menores que han perdido la vida a manos de sus progenitores durante los últimos años. En todo el territorio nacional, desde el año 2000 un total de 68 menores han muerto a manos de sus padres. Un elevado porcentaje están asociados a violencia de género, es decir relacionados con el homicidio de sus propias madres.

En la provincia de Almería el 16 de febrero de 2010 una mujer de 36 años, de nacionalidad belga, mató a hachazos a su madre, asfixió a su hija de cuatro años y, acto seguido, se suicidó en su vivienda de El Mayordomo, una pequeña pedanía del municipio de Sorbas. Fue el padre de la niña, que recientemente se había separado de la presunta homicida, quien encontró los cuerpos, a las ocho y media de la tarde del domingo, en la vivienda que él mismo había levantado años atrás junto a su ex pareja, Marina G. G., profesora particular de idiomas afincada en Sorbas desde el año 2002. El hombre, un electricista natural de esta localidad iba a llevar aquella tarde a su hija, Alicia, a la charanga y al concurso de disfraces del Carnaval. Tras aguardar durante horas la llegada de la niña e intentar contactar sin éxito con su ex compañera, decidió trasladarse a la pedanía en la que ambas residían. En La Huerta, nombre que la familia había puesto a su vivienda, halló un manuscrito que indicaba que las llaves las tenía un vecino, que le facilitó el acceso a la casa. "No escuchamos más que sus gritos", contaron vecinos de esta barriada, que alberga unas 15 viviendas, habitadas en su mayoría por extranjeros. "Estaba como loco" tras encontrar los tres cadáveres, manifestó otra vecina de El Mayordomo, que resaltó la buena relación que el hombre mantenía con su ex pareja. El 8 de febrero, Marina regresó a Sorbas procedente de Bélgica junto a su madre, S. B., quien iba a pasar unos días de visita en el pueblo. Al parecer, la madre, de 67 años, quería que su hija y su nieta trasladaran su residencia a su país de origen. El regidor de la localidad, en la que se decretaron tres días de luto y se suspendieron todos los festejos del Carnaval, trasladó la conmoción de los vecinos del municipio, en el que la familia paterna de la pequeña era "muy conocida y estimada", puesto que su abuelo fue funcionario municipal hasta el mes de enero, cuando se jubiló.

Un alto porcentaje de muertes de niños por padres está vinculado a la violencia de género

El segundo episodio ocurrió minutos antes de las nueve de la mañana del 5 de junio de 2010, Cristóbal B.R. de 35 años de edad mató a su esposa y a su hijo de cinco años con un cuchillo de cocina, y después tratara de escapar del lugar del crimen huyendo por una ventana de la cocina de la vivienda y descolgarse por unos cables de antenas de televisión. La Policía Nacional detuvo a este hombre minutos después de que cayese al vacío cuando intentaba huir corriendo a la desesperada calle abajo.

Los hechos se produjeron poco antes de las nueve de la mañana. A esa hora la Comisaría recibió diversas llamadas anónimas de varios vecinos alertando de que un hombre se había precipitado al vacío. Hasta la plaza Pi y Margall se desplazaron hasta tres vehículos "Zeta" del Cuerpo Nacional de Policía de Almería así como otra dotación a pie que, una vez en el lugar encontraron a un hombre que trataba de huir de la zona y que se encontraba herido. Los agentes interceptaron al hombre que resultó ser Cristóbal B.R., de 35 años de edad y natural de Almería, el cual tenía su ropa manchada de sangre, prácticamente toda ella perteneciente a su hijo y esposa.

Los agentes, con apoyo de los bomberos de Almería, tuvieron que forzar la puerta de entrada para acceder al interior de la vivienda donde encontraron los cuerpos sin vida de María G.C, de 35 años y natural de Berja y el del hijo de ambos, de tan solo 5 años edad.

La investigación policial reveló que presuntamente el hombre degolló a su esposa y apuñaló asimismo a su hijo menor, para después huir desde el segundo piso de la vivienda y caerse rompiéndose un brazo. Después de una primera atención sanitaria fue trasladado al complejo hospitalario Torrecárdenas Al parecer la mujer recibió una primera puñalada que no fue mortal y después continuar el agresor con el pequeño de cinco años para finalizar degollando a su esposa. Según puntualizaron los vecinos de los domicilios colindantes al lugar de los hechos, después de que los gritos de la mujer cesaran se dieron cuenta de que, el presunto homicida, saltó por el balcón.

Por otro lado, hasta la Comisaría provincial fue trasladada la hija mayor de la víctima una joven de 16 años que salió de su casa antes de que los trágicos hechos se desarrollaran. Un equipo del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Comisaría provincial se encargó der apoyar psicológicamente a la joven. La menor era hija fruto del primer matrimonio de María Mercedes G.C...

Según confirmó la Subdelegación del Gobierno en Almería no constaban antecedentes ni denuncias previas por malos tratos. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer puntualizaron que se trataba del tercer caso de violencia de género ese año en la provincia de Almería.

Los anteriores casos se produjeron el 28 de febrero cuando Mayorie R. E. moría a causa de una herida inciso cortante en el cuello que con una navaja tipo mariposa, cuchillada asestada por su marido. Esta mujer, de 26 años y origen boliviano también presentaba otras lesiones en el cuerpo. El segundo caso se produjo en Lucainena de las Torres. El 29 de marzo agentes de la Guardia Civil hallaron en el interior de un vehículo el cuerpo sin vida de Carmen I. y el de su marido, Juan G., que mató a tiros a su esposa y después se quitó la vida. En ninguno de los dos casos había denuncias previas, pero sí constancia de que se habían iniciado los trámites de separación.