Jonathan Moya no se libra, el Supremo ratifica la pena impuesta por violaciónDetenido por quedarse con máquinas de tatuar de sus empleados

No ha podido librarse. La única oportunidad que tenía Jonathan Moya para no aumentar las considerables penas que ya le habían sido impuestas previamente por un delito de violación, era que el Tribunal Supremo aceptase el recurso que interpuso contra el fallo de la Audiencia Provincial de Almería y dictase una nueva sentencia absolutoria. Finalmente, no ha sido así y se mantienen los siete años de cárcel dictados por el tribunal almeriense. Al joven ya le fue impuesta una pena de 23 años y 7 meses de cárcel por el asesinato de la bebé onubense de 16 meses Míriam Cuerda en diciembre de 2012, y unos meses más tarde fue condenado otra vez por violar a la madre de la niña, a la que tampoco podrá aproximarse a menos de quinientos metros durante 15 años. La Sección Segunda impusó a Moya la medida de libertad vigilada durante 6 años una vez salga de la cárcel, de forma que no podrá acudir ni residir en el municipio onubense de La Palma del Condado durante este periodo, ordenando además el pago de una indemnización a Gema María Cuerda de 12.000 euros.

Así, se declara probado que a finales de octubre de 2012, Moya contactó con la mujer después de que ésta publicase un anuncio en una página web de contactos y el 18 de noviembre se desplazó a La Palma del Condado. Allí, ocultó su verdadera identidad y se hizo pasar por , un rejoneador de "prestigio con un nivel de vida alto" para ganarse su confianza, conviviendo con la mujer y su familia hasta el 5 de diciembre, cuando se marchó "al no cuajar la relación". Sin embargo, a mediados de dicho mes, contactó con Gema María y le pidió que se desplazase a Almería para regalarle a Míriam un traje para bautizarla. La mujer viajó con su hija en tren hasta Guadix, donde fue recogida por Moya, quien las trasladó por la autovía A-92 hasta que tomó un desvió y condujo por carreteras secundarias y caminos rurales. En las proximidades de Nacimiento pasaron la noche en el coche y después las llevó a otro paraje rural de la comarca, donde el 20 de diciembre de 2012 se produjo la agresión sexual.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a un hombre de 46 años y natural de Almería a nueve meses de prisión por un delito de robo en grado de tentativa después de que accediera al coche del rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, tras forzar la cerradura con un destornillador, si bien no consiguió apropiarse de ningún objeto al advertir la presencia de un viandante.

Agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, han mantenido un encuentro de trabajo con los responsables de la Estrategia Andaluza contra el Veneno, Rafael Arenas y Antonio Ruiz, durante el que han abordado temas relacionados con la lucha contra el uso de sustancias o cebos envenenados.

Ciento ochenta técnicos y especialistas del dispositivo Infoca están participando en Sevilla en una jornada técnica presidida por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal. El objetivo es hacer balance de la temporada pasada, analizando los hitos principales para, a continuación, poder hacer propuestas que puedan mejorar el dispositivo.

La Policía Nacional ha detenido al propietario de una empresa de tratamientos de estética y realización de tatuajes de Almería acusado de haberse apropiado de material de trabajo valorado en casi 4.000 euros de sus empleados, a quienes adeudaría además unos 3.000 euros en sueldos. D.M.V., de 29 años, ha sido arrestado con la colaboración de agentes de la Guardia Civil en la localidad de Torrox (Málaga), donde residía desde hacía pocos días en un camping.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, habría sustraído del interior del comercio cinco máquinas de tatuar, dos fuentes de alimentación, una máquina de depilar, una lámpara de rayos uva y varios maletines de estética pertenecientes a sus empleados. La investigación comenzó a finales del mes de enero cuando los cuatro trabajadores denunciaron al dueño del establecimiento por el impago de sueldos y por llevarse del interior del local toda la maquinaria y material de estética con el que trabajaban. La deuda por no haber pagado los sueldos asciende presuntamente a 3.000 euros y el valor de los objetos sustraídos propiedad de los denunciantes era es de unos 3.900 euros. Según sus denuncias, los trabajadores fueron contratados el pasado día 5 de enero y desde el primer momento se percataron de que su jefe recogía todas las ganancias sin esperar a cerrar la caja del día, así como los pagos.